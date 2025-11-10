Ausgewandert: Olli Ginkel und Antonia haben Wohnung gefunden

Antonia Rot und Oliver Ginkel starten ihr neues Leben auf Zypern! Die beiden Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheiten haben verkündet, dass sie ihre erste gemeinsame Wohnung gefunden haben. Auf Instagram teilten sie ein Video, auf dem sie die frohe Botschaft mit ihren Fans teilen: "Vertrag ist unterschrieben." Unter das Video schrieben sie schlicht: "Geschafft." In den Kommentaren überschütten die Fans das Paar mit Glückwünschen. "Glückwunsch ihr beiden", "Ich freue mich für euch" und "Perfect Match" sind nur einige der Reaktionen. Für Oliver ist dies ein besonderer Schritt, denn der Umzug bedeutet, dass er für die Liebe zu Antonia seine Heimat verlässt.

Die Beziehung der beiden begann in der Realityshow, wo sie offiziell zwar kein "Perfect Match" waren, aber von Anfang an ihre Anziehung zueinander spürten. Seitdem hat sich ihre Liebe entwickelt, und die Entscheidung, nach Zypern auszuwandern, zeigt, wie ernst es ihnen miteinander ist. Das Video, in dem sie ihre neue Wohnung ankündigen, wurde begeistert aufgenommen. Fans der beiden zeigen sich beeindruckt von dem Mut des Paares, diesen gemeinsamen Schritt zu wagen. Oliver und Antonia haben damit nicht nur ein neues Zuhause gefunden, sondern auch klargemacht, dass sie zusammengehören.

Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden mit einem weiteren Thema für Wirbel gesorgt. In einem Instagram-Video diskutierten sie öffentlich darüber, ob sie an Temptation Island V.I.P. teilnehmen sollen. Die Influencerin fragte direkt in die Kamera: "Sollen wir zu 'Temptation Island V.I.P.'?" Ihr Freund zeigte sich aber skeptisch. "Willst du wirklich unsere Beziehung riskieren?" entgegnete er. Antonia zeigte sich selbstbewusst: "Ich vertraue dir, du vertraust mir. Wo ist das Problem?" Trotzdem blieb der Reality-Star vorsichtig. "Die wollen unsere Beziehung zerstören", sagte er offen. Ob sie das TV-Abenteuer wagen, ließen sie offen.

Instagram / antonia.rot Oliver Ginkel und Antonia Rot, Reality-TV-Darsteller

Instagram / antonia.rot Reality-TV-Star Antonia Rot postet Bilder auf Instagram, Mai 2024.

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel, Juni 2025

