Tim Allen fand Kussszene in "Toy Story 5" gruselig

Am Ende von "Toy Story 5" gesteht Buzz Lightyear Jessie seine wahren Gefühle – und wird prompt von ihr geküsst. Für Tim Allen (73), der dem Weltraumhelden seit Jahrzehnten seine Stimme leiht, war diese Szene alles andere als eine alltägliche Aufnahme. Gegenüber Us Weekly verriet der 73-Jährige jetzt, dass ihm der Kuss zwischen den beiden Spielzeugfiguren gehörig unter die Haut gegangen ist: "Es war gruselig!" Denn wenn er im Studio bei der Arbeit sei, fühle er sich wieder wie ein Kind. "Wenn ich 'Toy Story' aufnehme, bin ich buchstäblich wieder ein achtjähriges Kind. Die Persönlichkeit, die ich in Buzz spüre, ist die meines elfjährigen Ichs. Also dachte ich: 'Oh Gott, oh nein, mache ich das wirklich?'"

Doch es war nicht nur das kindliche Gefühl beim Einsprechen der Rolle, das ihm zu schaffen machte. Tim musste dabei auch unweigerlich an seine beiden Töchter denken. Er verglich die Situation mit dem gemeinsamen Anschauen von Kussszenen im Familienkreis: "Jedes Mal, wenn es eine Kussszene gibt, wird es im Raum ganz still. Besonders als Elizabeth noch jünger war. Und genau so habe ich auf den Kuss zwischen Buzz und Jessie reagiert." Beim ersten Lesen des Drehbuchs habe er sich sogar gefragt, ob diese Szene wirklich gezeigt werden soll.

Am Ende überzeugte ihn jedoch die breite Palette an Reaktionen, die die Szene auslöst: "Ich liebe es, weil es alle im Raum berührt. Erwachsene reagieren gerührt, und Kinder rufen: 'Iiiih!' Dieses Potpourri an Reaktionen gefällt mir." Im Film geht die Liebesgeschichte sogar noch weiter: Besitzerin Bonnie richtet den beiden Spielzeugen eine Scheinhochzeit aus, bei der sich Buzz und Jessie, gesprochen von Joan Cusack (63), das Ja-Wort geben. Seit drei Jahrzehnten leiht Tim Buzz die Stimme und achtet penibel darauf, dass die Energie des Spielzeughelden kindlich bleibt – selbst als er vor Kurzem im Studio seine Tonlage anpassen musste, weil Buzz sonst zu alt geklungen hätte.

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Getty Images Tim Allen, Schauspieler

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Getty Images Buzz Lightyear absolviert einen Testflug beim Macy's Thanksgiving Day Parade Balloonfest in East Rutherford, New Jersey

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Getty Images Joan Cusack und die Figur Jessie beim UK-Launch von "Toy Story 5" in London