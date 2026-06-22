"Buzz klingt alt": Tim Allen änderte Stimme für "Toy Story"

Tim Allen (73) kehrt für "Toy Story 5" in seine wohl bekannteste Rolle zurück – und bekam dabei im Aufnahmestudio eine Rückmeldung, mit der er so nicht gerechnet hatte. Der Schauspieler, der seit mehr als 30 Jahren der Stimme von Buzz Lightyear Leben einhaucht, war beim ersten Aufnahmetermin für den fünften Teil noch nicht ganz in seiner alten Form. In einem Gespräch mit seinem Filmkollegen Tom Hanks (69) für das Magazin Entertainment Weekly verriet er jetzt, was hinter den Kulissen passiert ist: Die Techniker im Studio machten ihn freundlich, aber unmissverständlich darauf aufmerksam, dass seine Stimme nicht mehr ganz wie früher klang.

"Schon früh, als wir diesen ersten Radiospot aufnahmen, sagten einige der Techniker auf nette Weise: 'Buzz klingt ein bisschen alt.' Ich wusste nicht, wie ich das nehmen sollte", erzählte Tim gegenüber Entertainment Weekly. Kurzerhand wurde ihm eine Gesangslehrerin der New Yorker City Opera zur Seite gestellt. Die habe ihm klargemacht, dass die richtige Technik der Schlüssel sei: "Sie sagte: 'Du bist nicht alt. (...) Du musst dich in deinem Alter nur aufwärmen. Du kannst nicht einfach so direkt einsteigen.'" Mit Stimmübungen, wie sie Opernsänger und Broadway-Darsteller nutzen, arbeitete er daran, die charakteristische Modulation von Buzz wieder herauszuarbeiten. "Ich muss aus dem Nacken raus und vom Zwerchfell kommen", ergänzte Tom Hanks mit Blick auf seine eigene Technik für die Rolle des Woody. Auch er setzt auf diesen körperlichen Ansatz, um die markante Stimme der Kultfigur zu treffen.

Tim war 42 Jahre alt, als das erste "Toy Story" 1995 in die Kinos kam – der Film gilt bis heute als Meilenstein der Animationsgeschichte, da er der erste vollständig computeranimierte Spielfilm war. Heute ist Tim 73 Jahre alt. Bekannt wurde er einem breiten Publikum vor allem durch seine Hauptrolle in der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" sowie später durch "Last Man Standing". In "Toy Story 5", der von Pixar-Veteran Andrew Stanton inszeniert wird, steht Bonnies Spielzeugbande vor einer neuen Bedrohung: Ein smartes Gerät namens Lilypad hält Einzug ins Kinderzimmer und droht, Woody, Buzz und Co. überflüssig zu machen. Jessie, gesprochen von Joan Cusack (63), und die anderen Spielzeuge sinnen auf Gegenwehr.

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Getty Images Tim Allen, Schauspieler

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Getty Images Tom Hanks und Tim Allen posieren bei der "Toy Story 5" Premiere

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Getty Images Schauspieler Tim Allen