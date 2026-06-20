20 Jahre jünger: Tim Allen findet TV-Liebe mit Jenna heikel

In der ABC-Comedyserie "Shifting Gears" spielt Tim Allen (73) den Mechaniker Matt Parker, der eine Liebesgeschichte mit der deutlich jüngeren Eve Drake erlebt – dargestellt von Jenna Elfman (54). Der Altersunterschied zwischen den beiden Figuren beträgt rund 20 Jahre, und das bereitet dem 73-jährigen Schauspieler offenbar einiges Kopfzerbrechen. Gegenüber Us Weekly sprach Tim jetzt offen darüber, wie er mit der ungleichen Romanze auf dem Bildschirm umgeht – und dass er den Altersunterschied als "Grenzgebiet" empfindet.

Wie der 73-Jährige erzählt, hatte er sich die Serie ursprünglich als Geschichte über einen Witwer vorgestellt, der mit seiner Trauer umgeht. Erst später sei durch Jennas Figur eine romantische Komponente hinzugekommen. Dabei gehe es ihm weniger um das tatsächliche Alter als um die Wirkung vor der Kamera. "Es hängt von den Bildern ab. Ab einem gewissen Alter wird es für mich grenzwertig [und] wir sind genau an dieser Grenze", erklärte der "Toy Story"-Star. Wenn Jenna besonders jugendlich wirke, erscheine der Altersunterschied größer, als er tatsächlich sei. Auch die scherzhaften Dialoge über einen "Mann in deinem Alter" seien nicht unbedingt sein Fall. Dennoch akzeptiere er sie als Teil der Geschichte.

Für Tim ist die Serienromanze dennoch eine Bereicherung für "Shifting Gears". Über Jenna sagte er gegenüber Us Weekly: "Sie macht so viel Spaß." Die Schauspielerin bringe eine andere Energie in die Serie und spreche zudem ein neues Publikum an. Jenna Elfman ist seit Jahren ein bekanntes TV-Gesicht und wurde vor allem durch die Sitcom "Dharma & Greg" berühmt. Tim Allen wiederum zählt schon lange zu den festen Größen der US-Comedy. Privat hat Tim Allen ebenfalls Erfahrung mit Altersunterschieden: Seine Ehefrau Jane Hajduk ist 59 Jahre alt und damit 14 Jahre jünger als der Schauspieler.

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Getty Images Tim Allen, Schauspieler

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Getty Images Schauspieler Tim Allen

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Getty Images Tim Allen und Jane Hajduk im Jahr 2018