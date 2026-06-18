20 Jahre: Tim Allen plaudert über das Geheimnis seiner Ehe

Seit fast zwanzig Jahren geht Tim Allen (73) mit seiner Frau Jane Hajduk nun schon gemeinsam durchs Leben – und jetzt verrät der Hollywoodstar, was ihre Ehe so stabil macht. Im Gespräch mit Us Weekly plaudert der "Toy Story"-Liebling aus, wie sehr ihn der Humor seiner Partnerin immer wieder auffängt, sogar in emotionalen Momenten wie dem anstehenden College-Abschied ihrer gemeinsamen Tochter Elizabeth. Als Jane bei einer Runde im Golfcart einen Spruch zu dem bevorstehenden Auszug machte, wurde Tim wieder bewusst, wie sehr er ihren Witz liebt. Neben viel Lachen gehören für den Schauspieler aber auch handfeste Kompromisse zum Alltag des Paares.

Im Interview erklärt Tim, dass er und Jane in vielen Punkten völlig unterschiedlich ticken – und genau das funktioniere, weil beide aufeinander zugehen. Sie sei sehr sportlich, also habe der "Shifting Gears"-Darsteller selbst mit dem Training angefangen. Auch in Sachen Glauben macht der Comedian seiner Frau zuliebe Zugeständnisse: "Sie ist eine überzeugte Katholikin, und ich bin da mit eingestiegen", erzählt er gegenüber dem Newsportal. "Ich bin kein Katholik, ich gehöre nicht dazu, also muss ich die Regeln nicht befolgen, aber ich glaube, sie bewundert, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Wir ziehen beide ein bisschen auf beiden Seiten." Entscheidend sei dabei vor allem ihre Basis als Team: "Wir sind ziemlich gute Kumpel", bringt der Star ihre Verbindung auf den Punkt.

Auch beruflich gibt es zwischen Tim Allen und Jane Hajduk immer wieder Berührungspunkte. Das Paar stand bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera, unter anderem für "Joe Somebody", "The Shaggy Dog" und "Zoom". Gerade bei solchen Projekten scheint ihr gemeinsamer Humor ebenfalls eine große Rolle zu spielen. Das Paar heiratete 2006 bei einer intimen Hochzeit in Colorado und begrüßte 2009 Tochter Elizabeth, die inzwischen selbst den Weg in die Schauspielerei eingeschlagen hat. In "Santa Clause 2" stand sie bereits an der Seite ihres berühmten Vaters vor der Kamera. Tim hat außerdem eine erwachsene Tochter namens Katherine aus seiner ersten Ehe mit Laura Deibel, mit der er rund 15 Jahre zusammen war. Privat zeigen sich Tim und Jane dagegen nur selten zusammen in der Öffentlichkeit.

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Getty Images Tim Allen, Schauspieler

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Getty Images Tom Hanks und Tim Allen posieren bei der "Toy Story 5" Premiere

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Getty Images Tim Allen und Jane Hajduk im Jahr 2018