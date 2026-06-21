Darum ist ein "Hör mal, wer da hämmert"-Reboot gefährdet

Ein Reboot der Kultserie "Hör mal, wer da hämmert" lässt weiter auf sich warten – und laut Hauptdarsteller Tim Allen (73) könnte es noch sehr lange dauern. Gegenüber Us Weekly sprach der Schauspieler offen darüber, warum das lang ersehnte Comeback der Sitcom aus den 1990er-Jahren so schwer in die Realität umzusetzen ist. "Sie reden immer wieder darüber, wie es weitergehen könnte, aber sie kommen nicht weiter, weil es momentan einige Persönlichkeits-Probleme zwischen den Jungs gibt. Sie haben ihre eigenen Probleme. Ich fand es immer cool, wenn es eine Geschichte über sie wäre. Das ist im Moment, gelinde gesagt, etwas schwierig", erklärte Tim.

Das größte Hindernis dürfte dabei Brad-Darsteller Zachary Ty Bryan sein. Er sitzt derzeit eine Haftstrafe zwischen 16 und 19 Monaten ab – als Folge einer Anklage wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2024 und einer darauffolgenden Anklage wegen häuslicher Gewalt zweiten Grades im Jahr 2025. Auch Randy-Darsteller Jonathan Taylor Thomas (44) steht für ein Comeback offenbar nicht zur Verfügung. Er hat sich nach seinem vorzeitigen Ausstieg aus der Sitcom weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen. Jill-Darstellerin Patricia Richardson (75) verriet im Podcast "Back to the Best": "Er ist kein Schauspieler mehr. Jonathan hat kein wirkliches Interesse an der Schauspielerei, er möchte Regie führen und Drehbücher schreiben."

Doch nicht nur die Söhne bremsen die Reboot-Pläne. Auch Patricia selbst erteilte einem Comeback in besagtem Podcast eine klare Absage – und übte dabei auch Kritik an Tim. Dieser soll gegenüber der Presse behauptet haben, der gesamte Cast wäre bereit für eine Rückkehr, ohne sie zuvor überhaupt gefragt zu haben. Für sie ist die Sache trotzdem klar: Sie würde "nicht zurückkehren wollen". Tim hingegen hält an seinem Traum fest. Bereits 2023 hatte er erklärt, regelmäßig mit seinen Seriensöhnen über mögliche Spin-off-Ideen zu sprechen. "Hör mal, wer da hämmert" lief ursprünglich von 1992 bis 1999 und zählte damals zu den erfolgreichsten Sitcoms überhaupt.

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Rex Features/ActionPress Der "Hör mal, wer da hämmert"-Cast

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Getty Images Tim Allen, Schauspieler

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FS/AdMedia/ActionPress Patricia Richardson, Schauspielerin