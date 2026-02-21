"Toy Story 5"-Trailer: Neuer Feind bedroht Woodys Welt

Woody, Buzz Lightyear und Jessie kehren zurück – und müssen sich einer völlig neuen Bedrohung stellen. Pixar hat jetzt den vollständigen Trailer zu "Toy Story 5" veröffentlicht, der zeigt, wie die beliebten Spielzeugfiguren gegen die Technologie ankämpfen müssen. Die Handlung spielt erneut in Bonnies Zuhause, wo ein Paket eintrifft, das alles verändern soll: Lilypad, ein Tablet, das für die Spielzeuge eine existenzielle Gefahr darstellt. Greta Lee (42) leiht dem Tech-Gadget ihre Stimme, das schon bald die volle Aufmerksamkeit des Mädchens für sich beansprucht. "Aussterben, nicht schon wieder!", ruft der grüne Dinosaurier Rex entsetzt aus, als ihm klar wird, was Lilypads Ankunft für die Spielzeuge bedeuten könnte. Der neue Pixar-Film soll laut Deadline am 19. Juni 2026 in die Kinos kommen.

Im Trailer ist zu sehen, wie Lilypad mit Transkriptions- und Übersetzungsfähigkeiten auftrumpft und Bonnies Eltern trotz ihrer Bemühungen, die Bildschirmzeit zu begrenzen, kaum gegen den Reiz des Tablets ankommen. Jessie kontaktiert Woody per Walkie-Talkie und fragt ihn, ob er anderswo ähnliche Entwicklungen beobachtet. Daraufhin kommt es zu einer nostalgischen Wiedervereinigung zwischen Woody und Buzz, die sich sofort wieder in ihre vertrauten freundschaftlichen Neckereien stürzen. Gemeinsam schmieden die beiden einen Plan, um zu verhindern, dass Spielzeuge überflüssig werden. Neben Tom Hanks (69), Tim Allen (72) und Joan Cusack sind auch Tony Hale als Forky sowie Conan O'Brien (62) in der Rolle des Tech-Spielzeugs Smarty Pants Teil der originalen, amerikanischen Besetzung.

Andrew Stanton führt bei "Toy Story 5" Regie, während Kenna Harris als Co-Regisseurin fungiert. Stanton, der bereits das Drehbuch zum ersten "Toy Story"-Film geschrieben hatte und für "Findet Nemo" und "Wall-E" mit Oscars ausgezeichnet wurde, erklärte zusammen mit Harris, es sei eine humorvolle und bewegende Reise gewesen, zu erkunden, wie die beliebten Spielzeuge auf die heutige Welt der Technologie reagieren würden. Tim Allen verriet bereits in einem früheren Interview, dass Jessie in der neuen Fortsetzung eine wichtige Rolle spielt. "Tom und ich – Woody und ich – finden wieder zueinander. Und es gibt eine unglaubliche Eröffnungsszene mit Buzz Lightyear", so Tim bei WIVB. Der erste "Toy Story"-Film kam im November 1995 in die Kinos und begründete eine der erfolgreichsten Animationsfilm-Reihen überhaupt. Für Fans dürfte der neue Teil auch nostalgisch werden: Der Film knüpft an die Tradition der früheren Abenteuer an, stellt zugleich aber das vertraute Thema der kindlichen Fantasie neu in den Mittelpunkt.

Woody aus dem Disney-Klassiker "Toy Story"

Getty Images Tom Hanks auf der Premiere von "Toy Story 4" 2019

Getty Images Buzz Lightyear absolviert einen Testflug beim Macy's Thanksgiving Day Parade Balloonfest in East Rutherford, New Jersey

