Süß: Kaitlyn Dever überrascht Serien-Papa Tim Allen am Set

Überraschung in der Sitcom-Küche: Während einer aktuellen Aufzeichnung von "Shifting Gears" tauchte Kaitlyn Dever (28) plötzlich am Kühlschrank auf – und versetzte Serien-Papa Tim Allen (72) in ungläubiges Gelächter. Vor laufenden Kameras und einem Live-Publikum bog Tim um die Ecke, entdeckte Kaitlyn, lachte und fiel ihr schließlich in die Arme. Das Studio jubelte laut, die beiden umarmten sich herzlich. Festgehalten wurde der Moment in einem Instagram-Video, das auf dem Account von ABC veröffentlicht wurde.

Der spontane Besuch hat eine Vorgeschichte: Bevor Kaitlyn mit Rollen in "The Last of Us" und "Dopesick" für Furore sorgte, spielte sie in der Sitcom "Last Man Standing" eine von Tim Allens drei Töchtern. Die Familienkomödie mit Hector Elizondo, Nancy Travis (64), Amanda Fuller (41), Molly Ephraim und Christoph Sanders (37) lief zunächst bei ABC, wurde nach sechs Staffeln trotz guter Quoten eingestellt und von Fox gerettet – insgesamt brachte es die Serie von 2011 bis 2021 auf neun Staffeln.

"Shifting Gears", das neue Format mit dem "Hör mal, wer da hämmert"-Star als grantigem Werkstattbesitzer und "Two Broke Girls"-Bekanntheit Kat Dennings (39) als alleinerziehender Mutter und Tochter von Tim, erhielt in seiner zweiten Staffel zusätzliche Folgen und gehörte im vergangenen Jahr zu den fünf erfolgreichsten fiktionalen ABC-Serien. Kat durfte das Wiedersehen ebenfalls live miterleben und genoss den Moment sichtbar ebenso wie die ehemaligen Co-Stars.

Collage: Getty Images, Getty Images Kaitlyn Dever und Tim Allen, Collage

Getty Images Tim Allen, Kaitlyn Dever und der "Last Man Standing"-Cast

Getty Images Kat Dennings, Schauspielerin