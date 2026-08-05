Das macht der "Hör mal, wer da hämmert"-Cast heute

Sie war eine der beliebtesten Sitcoms der 1990er-Jahre - und bis heute ist "Hör mal, wer da hämmert" Kult. Von September 1991 bis Mai 1999 lief die Serie mit Tim Allen (73) auf dem US-Sender ABC. In insgesamt acht Staffeln und mehr als 200 Folgen spielte der Comedian und Schauspieler den TV-Moderator Tim "Der Heimwerkerkönig" Taylor, der mit seiner Frau und einem skurrilen Nachbarn die Abenteuer des Familienlebens mit drei wilden Söhnen meistert. Die Inspiration für die Show lieferte Tims eigenes Stand-up-Comedy-Programm - und die Rechnung ging auf: "Hör mal, wer da hämmert" zählte zu den meistgesehenen Serien seiner Zeit und Fans hoffen immer noch auf ein Reboot. Doch was machen die Stars von damals heute?

Auch Jahre nach dem Serienfinale sind viele Gesichter aus "Hör mal, wer da hämmert" dem Showgeschäft treu geblieben, wie die Plattform Just Jared berichtet. Tim Allen hat seine Karriere als Schauspieler und Comedian erfolgreich fortgesetzt und immer wieder an seine Kultrolle als chaotischer Heimwerkerkönig angeknüpft – und ist zudem die Stimme von Buzz Lightyear in den "Toy Story"-Filmen. Patricia Richardson ist weiter als Schauspielerin gefragt und tauchte zuletzt vor allem in TV-Produktionen auf. Jonathan Taylor Thomas (44), der in den 90er-Jahren weltweit Posterwände füllte, zog sich dagegen zeitweise bewusst aus dem Rampenlicht zurück und konzentrierte sich laut früheren Interviews verstärkt auf Ausbildung und ausgewählte Projekte hinter der Kamera. Taran Noah Smith (42) und Zachery Ty Bryan (44) wagten nach ihrem Sitcom-Erfolg eigene Wege, während Richard Karn (70) dank seiner markanten Rolle auch später noch in Moderations- und Comedyformaten gefragt blieb. In aktuellen Rückblicken wird zudem daran erinnert, dass ein beliebtes Mitglied der "Hör mal, wer da hämmert"-Familie bereits verstorben ist: Fans mussten 2018 von Mickey Jones, der den kultigen Nachbarn Wilson spielte, Abschied nehmen.

Hinter den Kulissen war die TV-Familie von "Hör mal, wer da hämmert" mehr als nur ein Arbeitsplatz – viele der Stars sprechen bis heute von einem engen Zusammenhalt während der Dreharbeiten. Tim erzählte in Interviews immer wieder, wie sehr ihn seine eigene Rolle als Vater von zwei Kindern beeinflusst habe, wenn er den chaotischen, aber liebevollen Familienvater Tim Taylor spielte. Patricia und die Seriensöhne beschrieben die Stimmung am Set häufig als familiär und betonten, wie sehr vor allem die gemeinsamen Szenen am Esstisch oder im Werkzeugstudio in Erinnerung geblieben sind. Die Serie prägte eine ganze Generation, für die Running Gags wie Tims typische Grunzlaute oder die Nachbarschaftsgespräche am Gartenzaun fest zum TV-Alltag gehörten. Auch Jahre später sorgen Cast-Reunions, nostalgische Social-Media-Posts und Wiederholungen der Serie dafür, dass die Fans das Gefühl von damals immer wieder aufleben lassen können.

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ActionPress Tim Allen und Patricia Richardson in "Hör mal, wer da hämmert"

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Getty Images Tom Hanks und Tim Allen posieren bei der "Toy Story 5" Premiere

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FS/AdMedia/ActionPress Patricia Richardson, Schauspielerin