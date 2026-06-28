Ungeschönt: "Euphoria"-Star Chloe Cherry plant Autobiografie

Chloe Cherry (28) hat offenbar noch einiges zu erzählen. Die Schauspielerin, die vielen durch ihre Rolle als Faye in der HBO-Serie Euphoria bekannt ist, wird im Jahr 2027 ihre erste Autobiografie veröffentlichen. Das gab der Verlag Simon & Schuster am 26. Juni bekannt. Der Titel des Buches lautet "Somewhere Dark and Hot" und soll Chloes turbulente Jahre vor und während ihrer Zeit bei der preisgekrönten Serie beleuchten – darunter ihre Erfahrungen in der Erwachsenenfilmbranche, Essstörungen, Schlaflosigkeit, psychotische Episoden und Drogenkonsum. Gegenüber dem Magazin Rolling Stone sprach sie offen über ihre Beweggründe: "Es war extrem therapeutisch für mich, meine eigenen Erfahrungen zu nutzen, auch wenn sie negativ waren, um Menschen zu unterhalten."

Das Buch spannt einen Bogen von Chloes frühen Jahren bis hin zu ihrem Aufstieg als Serienstar an der Seite von Zendaya (29), Sydney Sweeney (28), Jacob Elordi (29) und Angus Cloud (†25). Sie beschreibt darin unter anderem, wie sie sich auf Filmsets und in Modelwohnhäusern behauptete, mit OnlyFans und Arbeitslosigkeit umging und dabei stets versuchte, sich selbst treu zu bleiben. "Das Buch fragt: Wie weit bist du bereit zu gehen, um das zu bekommen, was du willst? Wie weit bist du bereit zu gehen, um neu anzufangen?", erklärte sie. Stuart Roberts, Executive Editor bei Simon & Schuster, zeigte sich in einem Statement begeistert: "Von dem Moment an, als ich es las, wusste ich, dass die Leser nicht wegsehen können." "Somewhere Dark and Hot" ist ab sofort überall vorbestellbar und erscheint am 23. Februar 2027.

Chloe, die die OnlyFans Storyline in der aktuellen Staffel kritisierte, wurde 1997 in Pennsylvania geboren und verließ im Jahr 2016 mit 18 Jahren ihre Heimatstadt, um in der Erwachsenenfilmbranche Fuß zu fassen. Erst später fand sie den Weg in die Schauspielerei. Mit ihrer Rolle in "Euphoria" gelang ihr der Durchbruch ins Rampenlicht. Als literarische Vorbilder für ihr Debüt nannte sie Autoren wie David Sedaris, Hunter S. Thompson und Ottessa Moshfegh. Mit dem Buch möchte Chloe nach eigenen Worten vor allem eines erreichen: "Meine ganz eigene Lebensperspektive zeigen, anstatt dass die Welt mir Dinge projiziert, basierend darauf, was ich für meinen Lebensunterhalt tue."

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Getty Images Chloe Cherry, Model

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Getty Images Der Cast von "Euphoria" im April 2022

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Getty Images Chloe Cherry, "Euphoria"-Star

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