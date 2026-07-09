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Eric Dane
Eric Dane nach Tod übergangen bei Emmy-Nominierungen

Eric Dane nach Tod übergangen bei Emmy-Nominierungen

- Nicole Vasiljuk
Lesezeit: 2 min
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Fünf Monate nach seinem Tod hätte Schauspieler Eric Dane (†53) endlich seine erste Emmy-Nominierung bekommen können – doch der ersehnte Ritterschlag bleibt aus. Laut Entertainment Weekly ging der frühere Grey's Anatomy-Star bei den frisch verkündeten Nominierungen für die Emmys 2026 leer aus. Besonders bitter: Eric kehrte trotz seiner ALS-Erkrankung noch einmal für die dritte und letzte Staffel von Euphoria zu HBO zurück. Hier stand er als problembehafteter Familienvater Cal Jacobs mit Stars wie Zendaya (29) und Jacob Elordi (29) vor der Kamera.

Infrage gekommen wäre Eric grundsätzlich nur für die Kategorie als bester Gastdarsteller in einer Dramaserie, weil er in dieser Staffel nur in einer kleinen Anzahl von Folgen zu sehen war. Besonders bemerkenswert ist dabei, unter welchen Umständen die Szenen entstanden: Der seit 2025 an ALS erkrankte Schauspieler drehte seinen Part für die neue Staffel an nur einem Tag. Auf die Frage, ob die Fans mit der lange verzögerten dritten Staffel zufrieden sein würden, antwortete er: "Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt immer noch Interesse an dieser Serie. Ich denke, wir werden das schon schaffen." Neben Zendaya und Jacob Elordi kehrten auch Hunter Schafer, Sydney Sweeney (28), Alexa Demie (35), Colman Domingo und Maude Apatow (28) zurück.

Nach Erics Tod im Februar reagierte HBO mit einem öffentlichen Statement in den sozialen Medien. Der Sender erklärte: "Wir sind zutiefst traurig über die Nachricht von Eric Danes Tod. Er war unglaublich talentiert und HBO hatte das Glück, über drei Staffeln von 'Euphoria' mit ihm arbeiten zu dürfen." Die Staffel widmete Schöpfer Sam Levinson außerdem seinem Co-Star Angus Cloud (†25), der 2023 an einer Überdosis gestorben war. Gleichzeitig sorgte der Abschluss von "Euphoria" mit dem Serientod mehrerer Hauptfiguren bei Fans für hitzige Diskussionen. Trotz scharfer Kritik an der Serie schaffte Zendaya es jedoch erneut in das Nominiertenfeld. Die Emmy-Verleihung 2026, moderiert von Mariska Hargitay (62), findet am 14. September auf NBC statt.

Eric Dane im Juni 2025
Getty Images
Eric Dane im Juni 2025
Der Cast von "Euphoria" im April 2022
Getty Images
Der Cast von "Euphoria" im April 2022
Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane
Getty Images
Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane
Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)
Imago
Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)
Wie findet ihr es, dass Eric Dane bei den Emmy-Nominierungen nicht berücksichtigt wurde?
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