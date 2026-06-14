Louise Thompson kritisiert "Euphoria" für Stoma-Szene

Reality-TV-Star Louise Thompson (36) hat sich öffentlich gegen die HBO-Serie Euphoria ausgesprochen. Auf Instagram meldete sich die 36-Jährige mit einem Video zu Wort, in dem sie eine Szene der aktuellen Staffel scharf kritisiert. Darin ist eine Figur namens Edward "Big Eddy" Wallace nach einem Schussverletzung mit einem Stoma-Beutel zu sehen – und wird von anderen Figuren dafür verspottet. Der Beutel wird als "widerlich" bezeichnet, ein anderer Charakter fordert ihn auf, diesen zu verdecken. Louise, die selbst mit einem Stoma lebt, sieht in dieser Darstellung eine Verharmlosung eines lebensrettenden medizinischen Hilfsmittels und zeigte in ihrem Beitrag auch ihren eigenen Beutel.

Auf Instagram machte der Realitystar ihrem Ärger in einem ausführlichen Beitrag Luft. "Nur zur Erinnerung: Dein lebensrettendes medizinisches Hilfsmittel ist NICHT widerlich und muss nicht versteckt werden oder dir Scham bereiten", schrieb sie. Einerseits lobte sie, dass "Euphoria" und Sender HBO überhaupt eine Figur mit Stoma zeigten – das sei vor zehn Jahren noch nicht denkbar gewesen. Die verwendete Sprache der Serie nannte sie jedoch "nicht besonders angemessen". Besonders besorgt zeigte sie sich dabei um jüngere Zuschauer und Betroffene: "Stell dir vor, du bist 18 Jahre alt, hast gerade eine Stoma-Operation hinter dir, du googelst das Thema und GENAU DAS taucht auf. Das wird dir kein gutes Gefühl geben." Sie betonte, nicht primär für sich selbst zu sprechen, sondern für ihre jüngeren Follower und alle, denen ein Stoma als mögliche medizinische Option bevorstehe. Einige Fans wiesen in den Kommentaren darauf hin, dass "Euphoria" als düstere, provokante Serie bekannt sei und kaum Einfühlsamkeit zu erwarten sei.

Louise wurde 2018 mit Colitis ulcerosa diagnostiziert – einer chronischen Erkrankung, bei der sich Dickdarm und Mastdarm entzünden. Im April 2024 musste ihr während eines Urlaubs auf Antigua der Dickdarm entfernt werden, nachdem sie stark geblutet hatte und weder laufen noch ihren Sohn halten konnte. Seitdem lebt sie mit einem Stoma-Beutel, den sie liebevoll "Winnie" getauft hat – in Anlehnung an Winnie Puuh. Zum zweiten Jahrestag der Operation teilte sie einen emotionalen Brief an Winnie, in dem sie ihre gemischten Gefühle gegenüber dem Beutel beschrieb: "Manchmal bist du mein bester Freund, manchmal hasse ich dich."

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Getty Images Louise Thompson, TV-Bekanntheit

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Instagram / louise.thompson Louise Thompson im Juli 2024

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Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Juli 2024

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