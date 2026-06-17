"Euphoria" endet jetzt und Sam Levinson setzt auf Risiko

Mit der dritten und finalen Staffel von Euphoria kommen nicht nur die bekannten Gesichter zurück – die Erfolgsserie von HBO begrüßt auch eine Reihe neuer Stars. Zendaya (29), Sydney Sweeney (28) und Jacob Elordi (28) sind wieder mit von der Partie, ebenso wie Hunter Schafer, Alexa Demie (35) und Maude Apatow (28). Hinzu kommen prominente neue Namen wie Sharon Stone (68), Natasha Lyonne (47) und Danielle Deadwyler. Serienschöpfer Sam Levinson betonte gegenüber Deadline, dass er beim Casting vor allem auf sein Bauchgefühl setzt: "Ich wünschte, es gäbe eine echte Methode dahinter, aber vieles davon ist instinktiv." Die dritte Staffel läuft aktuell im Frühjahr 2026.

Als zentraler Bösewicht der neuen Staffel tritt Adewale Akinnuoye-Agbaje, bekannt aus der Serie "Lost", als Drogenboss und Stripclub-Besitzer Alamo Brown in Erscheinung. Der aus "The Wire" bekannte Darrell Britt-Gibson spielt Alamos rechte Hand Bishop – eine Rolle, die Sam begeistert hat: "Er hat diesen Charakter erschaffen, der so geheimnisvoll und ungewöhnlich war, dass ich mich einfach in ihn als Schauspieler verliebt habe." Auch ehemaliger NFL-Star Marshawn Lynch ist im Cast vertreten, während Musikerin Rosalía (33) ihr Seriendebüt feiert und als Stripperin im Club "The Silver Slipper" zu sehen ist. Martha Kelly und Chloe Cherry (28) kehren ebenfalls zurück.

"Euphoria" feierte 2019 seine Premiere und gilt als eine der prägendsten Serien der vergangenen Jahre. Die ersten beiden Staffeln brachten insgesamt 25 Emmy-Nominierungen und neun Gewinne ein – darunter zwei aufeinanderfolgende Auszeichnungen für Zendaya als beste Hauptdarstellerin sowie eine Gastdarsteller-Auszeichnung für Colman Domingo (56). Besonders bemerkenswert: Viele der Hauptdarsteller waren bei ihrem Einstieg in die Serie noch weitgehend unbekannt. Zendaya galt damals noch als Disney-Star, und Hunter Schafer hatte zuvor nie professionell geschauspielert. Sam schrieb die Rolle von Colman Domingos Figur Ali eigens für den Schauspieler: "Ich kenne ihn schon sehr lange. Ich habe den Charakter für ihn geschrieben."

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Getty Images Sam Levinson bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

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Getty Images Zendaya bei der Los-Angeles-Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre