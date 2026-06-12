Sydney Sweeney enttäuscht über gestrichene "Euphoria"-Szene

Für ihre Rolle als Cassie in der dritten Staffel der HBO-Serie Euphoria hat Sydney Sweeney (28) offenbar weit mehr investiert, als die Zuschauer jemals zu sehen bekamen. Die Schauspielerin verriet jetzt gegenüber Vanity Fair, dass sie eigens Poledance-Stunden genommen hatte, um eine Szene vorzubereiten, die am Ende gar nicht im Schnitt landete. In der geplanten Sequenz sollte ihre Figur Cassie gemeinsam mit ihrer Freundin Maddy – gespielt von Alexa Demie (35) – einen Stripclub besuchen und sich dort von den Tänzerinnen auf der Bühne so sehr mitreißen lassen, dass sie kurzerhand selbst auf die Bühne steigt. "Stell dir die verrückte Cassie an einer Poledance-Stange vor – das war unglaublich witzig", schilderte Sydney das Szenario.

Kurz vor der Ausstrahlung der betreffenden Episode meldete sich dann Serienschöpfer Sam Levinson persönlich bei der Schauspielerin. "Sam hat mich ein paar Tage vorher angerufen. Er meinte: 'Hey, es hat nicht zum Rhythmus der Folge gepasst.' Ich habe gesagt: 'Ich verstehe das total'", berichtete Sydney. Enttäuscht war sie trotzdem. Doch Sam gab ihr Hoffnung: Er schlug vor, die Aufnahmen möglicherweise als Behind-the-Scenes-Material oder als Deleted Scenes zu veröffentlichen. Sydneys Reaktion darauf fiel eindeutig aus: "Ich habe gesagt: 'Bitte macht das, denn ich habe sehr viel harte Arbeit hineingesteckt.'"

Die Serie "Euphoria", für die Sydney einmal eine Emmy-Nominierung als Cassie erhielt, lief drei Staffeln lang – von 2019 bis 2026. Der Abschied von der Figur fällt der Schauspielerin sichtlich schwer. "Sie ist eine so herausfordernde Rolle und sie bringt mich als Schauspielerin an meine Grenzen. Und ich liebe es, herausgefordert zu werden und an Orte zu gehen, die andere Charaktere vielleicht nicht aufsuchen", sagte Sydney. Zuletzt machte sie außerhalb von "Euphoria" Schlagzeilen, weil auch eine Szene mit ihr aus der Fortsetzung Der Teufel trägt Prada 2 aus dem Film herausgeschnitten wurde – ein Muster, das sich für die 28-Jährige damit wiederholt.

Anzeige Anzeige

Imago Sydney Sweeney in "Euphoria", Staffel 3 (2026)

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexa Demie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood