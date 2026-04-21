Chloe Cherry kritisiert die OnlyFans-Storyline in "Euphoria"

Chloe Cherry (28) hat sich in einem Interview mit Refinery29 klar zu einem der umstrittensten Handlungsstränge der dritten Euphoria-Staffel geäußert. Die Schauspielerin, die in der Serie die Rolle der Faye spielt, kritisiert dabei den OnlyFans-Plot rund um den Charakter Cassie, gespielt von Sydney Sweeney (28), deutlich. "Für mich fühlt es sich total verrückt an zu sehen, wie jemand wie Cassie zur Sexarbeit wechselt. Heilige Scheiße, so weit sind wir als Gesellschaft?!", so Chloe. Dass ihre Worte bei vielen Fans ankamen, zeigen die Reaktionen in den Kommentaren des Interviews.

In Staffel drei ist Cassie verzweifelt darum bemüht, eine OnlyFans-Karriere aufzubauen – unter anderem in einer viel diskutierten Montage, in der sie explizite Inhalte produziert. Chloe sieht darin ein gesellschaftliches Problem: "OnlyFans und Sexarbeit sind normaler geworden, aber das liegt einzig und allein am Kapitalismus und daran, dass die Wirtschaft immer schlechter wird. Das hat nichts mit Empowerment oder Macht zu tun." Sie bezeichnet das Phänomen OnlyFans als "verrückten, merkwürdigen Trend der 2020er-Jahre", auf den sie in Zukunft mit Unverständnis zurückblicken werde. Viele Fans honorierten die Offenheit der Schauspielerin online. "Ich bin so froh, dass sie diese Botschaft verbreitet, denn mehr junge Mädchen müssen das aus erster Hand hören", schrieb eine Person in den Kommentaren.

Chloe spricht bei dem Thema aus eigener Erfahrung: Bevor sie als Schauspielerin bekannt wurde, arbeitete sie als Pornodarstellerin. In der Vergangenheit erklärte sie in einem Auftritt im Podcast "The Viall Files", dass ihre religiöse Erziehung in einer Amish-geprägten Gegend ihre Einstellung zur Sexualität maßgeblich beeinflusst habe. Besonders ihre Familie habe damals sehr hart auf ihre Karriereentscheidung reagiert: "Die waren wirklich, wirklich gemein am Anfang. Wirklich gemein. Man glaubt, die Gesellschaft ist gemein zu Sexarbeiterinnen – manchmal ist die eigene Familie noch viel schlimmer." Ihre Rolle als Faye in "Euphoria" markierte ihren Einstieg in die Welt des Fernsehens, an der Seite von Stars wie Eric Dane (†53).

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Getty Images Chloe Cherry, Model

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Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane

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SIPA PRESS Chloe Cherry, Januar 2019