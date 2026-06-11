Sydney Sweeney dementiert Streitgerüchte am "Euphoria"-Set

Sydney Sweeney (28) hat sich jetzt in einem Interview mit Vanity Fair zu den anhaltenden Gerüchten über Streit und Spannungen am Set der Serie Euphoria geäußert. Die Schauspielerin wies dabei die Spekulationen über ein angebliches Cast-Drama zurück und betonte, dass die gemeinsame Arbeit die Beteiligten vielmehr zusammengeschweißt habe: "Wir sind alle gemeinsam mit dieser Serie aufgewachsen, daher ist es ehrlich gesagt verrückt zu sehen, wie viel Social Media und die Presse die Dinge verdrehen."

Auch Gerüchte, dass die Terminkalender einiger Darsteller die Dreharbeiten zur dritten Staffel verzögert hätten, dementierte Sydney entschieden. Alle Castmitglieder seien vertraglich verpflichtet gewesen, HBO und "Euphoria" Vorrang vor anderen Projekten einzuräumen. "In dem Moment, in dem sie sagen: 'Hey, das ist der erste Drehtag', darf ich rechtlich gesehen nichts anderes machen. Mein Terminkalender hat die Serie also nicht beeinflusst", erklärte sie. "Wir alle hatten erste Priorität, also lag es nicht daran, dass einer von uns den Dreh aufgehalten hätte." Auch Serienschöpfer Sam Levinson hatte zuvor gegenüber Vanity Fair erklärt, dass Streiks der Gewerkschaften WGA und SAG-AFTRA, Terminprobleme sowie der Tod von Serienstar Angus Cloud (†25) für die Verzögerungen verantwortlich gewesen seien.

Rund um "Euphoria" hatten zuletzt vor allem Spekulationen über das Verhältnis zwischen Sydney und Co-Star Zendaya (29) für Gesprächsstoff gesorgt. Fans analysierten Aufnahmen von Premieren und gemeinsame Set-Eindrücke genau, nachdem Zendaya auf manchen Bildern nicht zu sehen war. Die Gerüchte wurden jedoch kürzlich von Serienkollegin Jessica Blair Herman in der Sendung "Good Day New York" dementiert. "Wirklich, sie haben eine wunderschöne Arbeitsbeziehung aufgebaut und alle wollen die Arbeit machen, kommen rein und erledigen den Job", verriet Jessica über die beiden Schauspielerinnen.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

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Imago Sydney Sweeney in "Euphoria", Staffel 3 (2026)

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Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane