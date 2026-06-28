Yeliz Koc verrät: Ist Töchterchen Snow ihr sehr ähnlich?

Yeliz Koc (32) plaudert mal wieder offen über ihr Leben als Mama – und diesmal geht es um Töchterchen Snow Elanie Koc (4). Auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, ob die Kleine ihrer berühmten Mama charakterlich ähnlich ist. Die Realitybeauty nahm sich Zeit für die Frage und beantwortete sie in einer Fragerunde in ihrer Story. Dort gab Yeliz einen seltenen Einblick, wie sie Snow im Alltag erlebt und welche Wesenszüge bei der Vierjährigen schon jetzt besonders auffallen.

In ihrer Antwort beschreibt Yeliz ihre Tochter als echtes Power-Mädchen. Snow sei sehr entschlossen und lasse sich nicht so leicht von ihrem Weg abbringen. "Sie ist sehr willensstark und weiß genau, was sie will und was nicht", erklärt die Influencerin auf Instagram. Außerdem schwärmt sie davon, wie offen ihr Kind auf andere zugeht. Snow habe keine Scheu vor fremden Menschen oder anderen Kindern und zeige sich in neuen Situationen erstaunlich locker. Yeliz ergänzt, dass sie sich wünscht, dass ihre Tochter diese Eigenschaften behält und weiter selbstbewusst durchs Leben geht.

Spannend ist vor allem der Vergleich zu Yeliz selbst. Die ehemalige Realityshow-Teilnehmerin macht in ihrer Antwort deutlich, dass Snow, die nun keinen Kontakt mehr zu Papa Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat, in manchen Punkten ganz anders ist als sie früher. "Ich hoffe, das bleibt alles so, ich war lange nicht so, wie sie", gesteht Yeliz. Die brünette TV-Bekanntheit lässt damit durchblicken, dass sie sich selbst in jungen Jahren offenbar zurückhaltender oder unsicherer erlebt hat. Heute teilt sie ihren Alltag mit Snow regelmäßig mit ihrer Community und zeigt dabei, wie eng die Bindung zwischen den beiden ist – vom gemeinsamen Kuscheln bis hin zu Ausflügen, die sie immer wieder in ihren Storys festhält.

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / yelizkoc Snow Elanie und Yeliz Koc in Australien