Yeliz Koc rechtfertigt Kontaktabbruch zwischen Snow und Jimi

In einer Instagram-Fragerunde hat Yeliz Koc (32) jetzt offen über den aktuellen Stand ihres Verhältnisses zu Jimi Blue Ochsenknecht (34) gesprochen – und dabei bestätigt, dass es zwischen dem Schauspieler und seiner Tochter Snow (4) derzeit keinen Kontakt gibt. Ein Fan wollte von der Influencerin wissen, ob es stimme, dass Jimi seine kleine Tochter nicht sehen dürfe. Yeliz antwortete darauf direkt: "Aktuell ja. Da muss eine vernünftige Regelung her, aber ich kann auch niemanden zwingen." Sie machte außerdem deutlich, dass sie zunächst ausstehendes Geld von Jimi erwartet, bevor alles Weitere geklärt werden kann. "Es heißt immer nur, bekommst du. Ich gucke jeden Tag auf mein Konto, da kommt gar nichts", so die 32-Jährige weiter.

Nachdem ein Follower ihr Verhalten kritisiert hatte, legte Yeliz in ihrer Instagram-Story nach und erklärte, wofür das eingeforderte Geld gedacht sei: "Dieses Geld gehört meiner Tochter und mir! Dieses Geld ist für ihre Zukunft, für ihr tägliches Essen, Klamotten, Ausflüge, Kredit, Versicherung, Arzt, Strom, Wasser, Urlaube etc." Sie betonte außerdem, dass sie auf die "ganzen Spielchen" keine Lust mehr habe und auf feste Besuchszeiten besteht. Sollte nichts geregelt werden, sehe sie das als Zeichen: "Wenn nichts passiert, ist es ihm auch nicht wichtig, ganz einfach."

Der Streit zwischen Yeliz und Jimi schwelt schon seit einer Weile. Die Influencerin hatte in den vergangenen Wochen immer wieder gegen den Vater ihrer Tochter ausgeteilt – unter anderem legte sie sich auch mit Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht (61) an. Zuletzt machte Yeliz sich zudem öffentlich schwere Vorwürfe, weil die vierjährige Snow täglich nach ihrem Vater fragt. Die Influencerin gab dabei an, es zu bereuen, Jimi die Vaterrolle zugetraut zu haben. Snow wurde im Oktober 2021 geboren und ist das einzige gemeinsame Kind der beiden Ex-Partner.

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025