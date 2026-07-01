Anwalt muss ran: Yeliz Koc hat Stress mit altem Vermieter

Yeliz Koc (32) meldet sich mit Ärger aus ihrem Privatleben: Die Reality-TV-Bekanntheit berichtet jetzt auf Instagram von einem heftigen Streit mit ihrem ehemaligen Vermieter. Monate nach ihrem Auszug trudeln bei der Influencerin nach eigenen Angaben noch immer Briefe ein, in denen der Mann den Zustand der früheren Wohnung bemängelt. In ihrer Story erklärt Yeliz, der Vermieter fordere eine komplette Renovierung, frisch gestrichene Türen und weitere Arbeiten – und wolle außerdem die gesamte Kaution in Höhe von 6.090 Euro einbehalten. Yeliz betont, dass sie sich anwaltliche Unterstützung geholt hat, möchte aber trotzdem die Einschätzung ihrer Community hören.

In mehreren Videoclips macht Yeliz ihrem Ärger Luft und schildert ausführlich, welche Forderungen sie für völlig überzogen hält. "Ich habe die Wohnung weiß gestrichen und blitzblank übergeben", betont sie. Gemeinsam mit ihrer Mutter und einer Nachbarin habe sie die Räume gründlich gereinigt – inklusive Fenster und Ofen. Umso weniger könne sie die Kritik ihres Ex-Vermieters nachvollziehen. Dieser bemängle laut Yeliz unter anderem angebliche Verkalkungen im Bad, unprofessionell verschlossene Bohrlöcher und die Wandoptik. Außerdem fordere er, "dass alle Türen neu lackiert werden", weil diese Gebrauchsspuren und abgeblätterte Stellen hätten. Besonders fassungslos zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit über eine weitere Forderung. "Ich soll fremde Schränke aus dem Keller räumen und entsorgen", erklärt Yeliz. Für sie gehe das deutlich zu weit.

Die Influencerin erinnert in ihrer Schilderung daran, dass sie schon länger das Gefühl habe, manche Menschen würden bei ihr auf hohe Summen spekulieren. In der Vergangenheit berichtete Yeliz in Interviews und auf Social Media wiederholt davon, wie sehr sie finanzielle Verantwortung für sich und ihre Tochter Snow beschäftige. Immer wieder lässt die Reality-TV-Darstellerin ihre Fans an ihrem Alltag als Mutter teilhaben, zeigt gemeinsame Ausflüge und kleine Einblicke in ihr Zuhause. Auch bei Konflikten im Hintergrund nutzt sie ihre Reichweite, um Erfahrungen zu teilen und sich Meinungen einzuholen. Ihre Community begleitet Yeliz dabei schon seit mehreren Jahren – viele verfolgen ihren Weg seit ihren ersten Auftritten im Fernsehen.

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln

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Sky Yeliz Koc in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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