Zwei Söhne: Darauf legt Charlotte Engelhardt besonders Wert

Moderatorin Charlotte Engelhardt (47) gewährt einen ehrlichen Einblick in ihren Mama-Alltag: Im Gespräch mit Promiflash erzählt die Ex-Frau von Rapper Sido (45), worauf sie bei der Erziehung ihrer zwei Söhne besonderen Wert legt. Anlass des Interviews ist ihre neue Reality-TV-Show "Bad Boyfriends", doch schnell geht es um das Thema Beziehungen im echten Leben. Charlotte erklärt, wie sie ihre Jungs schon jetzt dafür sensibilisieren möchte, später respektvolle Partner zu werden. Dabei verrät sie konkrete Situationen aus dem Kinderalltag und macht klar, welche Verhaltensregeln ihr besonders am Herzen liegen.

Im Fokus steht für die Blondine vor allem gutes Benehmen und Rücksichtnahme. Ihren Kindern bringt sie bei, sich wie kleine Gentlemen zu verhalten – ohne dabei starr an alten Rollenbildern festzuhalten. Ein wichtiges Beispiel aus ihrem Alltag: Wenn ihre Söhne mit Freundinnen draußen spielen, sollen sie die Mädchen, wenn gewünscht, sicher nach Hause begleiten. "Wenn die Mädels um 19:00 Uhr zu Hause sein müssen, dann finde ich es ganz gut, wenn meine Jungs dann um 19:30 zu Hause sind", erklärt Charlotte im Interview. Gleichzeitig betont sie, dass es genauso in Ordnung sei, wenn ein Mädchen diese Begleitung nicht möchte. Entscheidend sei für sie, dass ihre Kinder lernen, Hilfe respektvoll anzubieten – und ein Nein genauso zu akzeptieren. So sollen die Jungs ein Gespür dafür entwickeln, wie man andere behandelt und was sie selbst im Umgang mit sich erwarten dürfen.

Privat scheint für Charlotte ohnehin gerade vieles im Zeichen von Neuanfang und Selbstbestimmung zu stehen. Die gebürtige Norwegerin benutzt inzwischen wieder ihren Mädchennamen Engelhardt und beschreibt dieses Zurück-zu-sich-Gefühl als etwas, das sich zwar noch ungewohnt, aber richtig anfühlt. Während sie beruflich mit Formaten wie "Bad Boyfriends" über komplizierte Liebeskonstellationen spricht, setzt sie zu Hause offenbar auf klare Werte in Sachen Respekt und Miteinander. Ihre Rolle als Mama ihrer zwei Söhne und als eigenständige Unternehmerin verbindet sie dabei ganz offensichtlich mit dem Wunsch, Grenzen, Achtsamkeit und ein gesundes Selbstbild im Alltag vorzuleben, statt nur darüber zu reden.

Anzeige Anzeige

Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Charlotte Würdig, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main