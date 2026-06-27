Neuer Nachname ist für Charlotte Engelhardt noch ungewohnt

Jahre nach der Scheidung von Rapper Sido (45) geht Charlotte Würdig (47) nun einen weiteren Schritt nach vorn: Die Moderatorin tritt seit Kurzem offiziell wieder unter ihrem Mädchennamen Charlotte Engelhardt auf. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie, wie sich dieser neue alte Name für sie anfühlt – noch ungewohnt, aber schön. "Es ist noch so, wenn man jetzt zu mir sagt, Frau Engelhardt oder Charlotte Engelhardt, dann ist es so: Oh ja, stimmt, das bin ja ich. Dann freue ich mich total", erklärt die TV-Bekanntheit. Für Charlotte ist die Rückkehr zu ihrem Mädchennamen jedoch mehr als eine reine Formalität.

Gegenüber Promiflash beschreibt sie den Schritt als Teil ihrer persönlichen Neuorientierung. "Nach einer Trennung oder Scheidung, da stellt man sich neu auf – muss man ja, so traurig das auch ist. Es war für mich so: Das, das, das hab ich erledigt, und jetzt den Namen", so die 47-Jährige. Den Namen Engelhardt möchte sie künftig vor allem als Arbeits- beziehungsweise Künstlernamen nutzen. Für sie ist der Schritt dennoch konsequent: "Für mich ist das so der endgültige Step in mein neues Ich nach der Scheidung. Das macht jetzt mich als Charlotte noch mal komplett, dass ich den Namen wieder annehme."

Ganz so unkompliziert verlief die Umstellung allerdings nicht. Charlotte musste sich durch einige bürokratische Hürden kämpfen. Laut eigener Aussage habe das Standesamt vorgegeben, dass sie den Namen zunächst ein Jahr lang als Künstlernamen führen müsse, bevor die offizielle Änderung abgeschlossen sei. Ihr privates Umfeld sei jedoch längst informiert. Auch Ex-Mann Sido habe sie vorab eingeweiht. Gegenüber Bild stellte sie klar: "Es ist ja mein Leben. Also entscheide ich das ganz allein." Laut Bericht soll er den Schritt positiv aufgenommen haben, auch ihre beiden Söhne hätten entspannt reagiert.

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IMAGO / Future Image Charlotte Engelhardt, Februar 2026

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Imago Sido und Charlotte Engelhardt, August 2018

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Getty Images Charlotte Würdig, Schauspielerin