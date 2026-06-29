Babypläne? Alexander Zverev verrät seinen Familienwunsch

Nach seinem historischen French-Open-Triumph widmet sich Alexander Zverev (29) den wirklich wichtigen Dingen im Leben – und die haben nichts mit Tennis zu tun. In einem Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) auf RTL, das in Kitzbühel aufgezeichnet wurde, wurde es für den 29-jährigen Tennisprofi plötzlich sehr persönlich. Statt über seinen Grand-Slam-Sieg zu sprechen, öffnete Alexander sein Herz und verriet, was er sich für die Zukunft mit seiner Freundin Sophia Thomalla (36) wünscht: "Ich wünsche mir eine riesige Familie." Wann es so weit sein könnte, ließ er dabei offen: "Das musst du Sophia fragen", antwortete er schmunzelnd.

Dass Kinder bei aller Liebe gut geplant sein wollen, ist dem Sportler bewusst. Zwei erfolgreiche Karrieren unter einen Hut zu bringen, sei durchaus eine Herausforderung. "Ich glaube, dass einer dann etwas weniger machen muss", so Alexander. Druck wolle er Sophia dabei aber auf keinen Fall machen. Und die Schauspielerin selbst? Sie ließ gegenüber RTL zumindest durchblicken, dass sie das Thema nicht ganz kalt lässt: "Üben, üben, üben …", kommentierte sie den Kinderwunsch ihres Partners mit einem Augenzwinkern, wie Bild berichtet. Aktuell teilen die beiden ihr Zuhause mit zwei Dackeln namens Mishka und Buba.

Alexander und Sophia sind seit fast fünf Jahren ein Paar. Im RTL-Interview machte der Tennisprofi deutlich, wie viel ihr die Beziehung bedeutet: "Klar, ich liebe sie. Ich habe unfassbar viel Respekt vor ihr, weil für mich ist sie einer der schlauesten Menschen, die ich je kennengelernt habe." Besonders in schwierigen Zeiten habe die Moderatorin für ihn eine entscheidende Rolle gespielt. Anfang 2025 kämpfte Alexander nach eigener Aussage mit mentalen Problemen. "Ich war auch ein schwieriger Mensch. Es war nicht schön, um mich herum zu sein", gab er offen zu. Sophia habe jedoch stets gewusst, wann er Abstand und wann er Unterstützung brauchte: "Für mich ist sie eine unfassbare Hilfe, was mein Leben auch angeht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev, Australian Open 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2023