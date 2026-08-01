Mallorca-Trip: Alex Zverev und Sophia zeigen sich verliebt

Alexander Zverev (29) und Sophia Thomalla (36) gönnen sich aktuell eine romantische Auszeit auf Mallorca – und nehmen ihre Follower dabei fleißig mit. Die Moderatorin teilte in ihrer Instagram-Story zunächst eine stimmungsvolle Videosequenz, auf der ihr Freund von hinten auf einem eleganten Boot zu sehen ist, während im Hintergrund die Sonne malerisch im Mittelmeer versinkt. Wenig später legten die beiden mit einem gemeinsamen Urlaubsfoto nach: Beide lächeln entspannt Seite an Seite in die Kamera. Sophia im stylischen schwarzen Badeanzug mit Sonnenbrille, Alexander mit dem Arm lässig um sie gelegt.

Die Insel-Auszeit kommt für den Tennisstar wohl genau zum richtigen Zeitpunkt. Der 29-Jährige durchlebte ein Sportjahr voller Höhen und Tiefen. Zwar feierte er mit dem Sieg bei den French Open den bis dato größten Triumph seiner Karriere. Doch beim anschließenden Wimbledon-Finale musste er einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen: Trotz früher Satzführung verlor er gegen Weltranglistenersten Jannik Sinner (24) und verpasste den begehrten Titel nur knapp. Auf Mallorca tanken die beiden nun gemeinsam Kraft – neben Boottrips genießen sie auch Pool-Panorama und die idyllische Landschaft der Balearen-Insel.

Zuletzt hatten Fans aber noch gerätselt, ob wirklich alles so harmonisch zwischen dem Paar ist. Denn vor zwei Wochen kursierten Fotos auf Instagram, auf denen Alexander nach seiner Wimbledon-Niederlage auf einer Yacht entspannte - ohne Sophia. Stattdessen war er mit Rafael Nadal (40) unterwegs. Mit an Bord waren auch Eric Demuth und weitere Sportler aus Alexanders Freundeskreis. Auffällig: In derselben Zeit wurde es auch online ungewohnt still. Auf den Social-Media-Kanälen des Paares gab es kaum gemeinsame Auftritte oder gegenseitige Posts. Umso mehr dürfte das aktuelle Mallorca-Update jetzt wie ein kleines Liebes-Statement wirken.

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Imago Sophia Thomalla und Alexander Zverev bei der Siegerehrung der BMW Open in München, April 2025

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla mit Alexander Zverev auf Mallorca, Juli 2026

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Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev im Mallorca-Urlaub, Juli 2026