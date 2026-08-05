An Zverev? Julia Römmelt wehrt sich gegen Nacktfoto-Gerüchte

Das Playmate Julia Römmelt (32) und Twitch-Streamer Konygebony liefern sich derzeit einen öffentlichen Schlagabtausch – und plötzlich fällt dabei auch der Name von Tennisstar Alexander Zverev (29). In einem viral gegangenen Video behauptet Kony unter anderem, Julia habe dem Sportler Nacktfotos geschickt und Kontakt zu ihm gehabt. Außerdem spielt er auf ihre Teilnahme an der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love an, die von Alexanders Partnerin Sophia Thomalla (36) moderiert wird. Gegenüber Bild weist Julia die Vorwürfe nun entschieden zurück: "Diese Behauptung ist falsch. Ich habe Alexander Zverev keine Nacktfotos geschickt."

Auch die Gerüchte über einen möglichen Kontakt zu dem Tennisprofi räumt sie aus. "Nein. Ich habe keinen Kontakt zu Alexander Zverev", stellt Julia klar. Gleichzeitig betont sie, dass es zwischen ihr und Konygebony nie eine Liebesbeziehung gegeben habe. "Wir waren Arbeitskollegen, die sich sehr gut verstanden haben, und daraus ist eine Freundschaft entstanden", erklärt das Model gegenüber Bild. Dass viele Fans dennoch an eine Romanze glaubten, könne sie nachvollziehen. Sie selbst beschreibt sich als "sehr locker und flirty", Kony hingegen als "sehr direkt und provozierend".

Aus den zunächst harmlosen gemeinsamen Content-Projekten entwickelte sich inzwischen ein öffentlicher Schlagabtausch. Durch die Vorwürfe des Streamers zieht Julia nun Konsequenzen. "Nach unserem Kontaktabbruch wurden in seinen Livestreams Aussagen über mich getroffen, die nicht der Wahrheit entsprechen", erklärt sie gegenüber Bild. Wegen mehrerer Aussagen, die sie für unwahr und rufschädigend hält, hat die 32-Jährige inzwischen sogar rechtliche Schritte eingeleitet. Persönlichen Kontakt zu Konygebony habe sie nach eigenen Angaben heute nicht mehr.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Juni 2025

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Imago Sophia Thomalla und Alexander Zverev bei der Siegerehrung der BMW Open in München, April 2025

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit