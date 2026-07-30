Dafür gibt Alexander Zverev jährlich "einige Millionen" aus

Alexander Zverev (29) gibt einen selten offenen Einblick in die Schattenseiten seines Glamour-Lebens als Tennisstar: Im YouTube-Format "Knossi meets" plaudert der French-Open-Sieger jetzt mit Entertainer Knossi (40) über die enormen Kosten seines Profi-Alltags. Der gebürtige Hamburger verrät, dass er jede Saison mit einem ganzen Tross unterwegs ist – zwölf festangestellte Teammitglieder reisen das ganze Jahr mit ihm um die Welt. Flüge, Hotels, Gehälter: All das zahlt Alexander aus eigener Tasche und spricht dabei ganz offen von einem Betrag im hohen siebenstelligen Bereich pro Jahr. Das sind also "einige Millionen" Euro, die allein für sein Tennisleben draufgehen.

In dem Gespräch mit Knossi zählt der Olympiasieger von Tokio sein Team genau auf: Neben unterschiedlichen Trainern gehören ein Physiotherapeut, ein Arzt und ein Masseur fest zu seinem Umfeld, das bei Turnieren praktisch immer an seiner Seite ist. "Ich muss das ganze Jahr für die das Reisen bezahlen, Hotels bezahlen, alles selber bezahlen", erklärt Alexander in dem Format. Er macht deutlich, dass sein Alltag als Spitzensportler finanziell alles andere als günstig ist: "Das sind einige Millionen im Jahr, die mich das kostet, um das weiterzuführen. Aber das mache ich natürlich, um Leistung zu haben", sagt der Tennisprofi. Die Rechnung scheint aktuell aufzugehen – mit seinem ersten Grand-Slam-Titel in Paris und dem Finaleinzug in Wimbledon läuft es sportlich so gut wie selten zuvor.

Neben den finanziellen Dimensionen spricht Alexander in der Talkrunde auch ungewöhnlich ehrlich über sein privates Umfeld. Der Tennisstar erzählt, dass er zwar viele prominente Bekanntschaften habe, echte Freundschaften aber extrem rar seien. "Ich habe viele, viele bekannte Leute, die ich kenne, und ich habe aber sehr, sehr wenige Freunde. Die echten Freunde, die ich habe, kann ich an einer Hand abzählen", erklärt er. Seinen besten Freund nennt er dabei den brasilianischen Tennisprofi Marcelo Melo, der ihn nicht nur privat begleitet, sondern auch immer wieder im Publikum sitzt, wenn Alexander bei großen Turnieren auf dem Platz steht – so wie zuletzt, als der Deutsche sich nach dem Wimbledon-Finale auf einer Yacht erholte und seine Auszeit mit anderen Tennisgrößen verbrachte.

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Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz in Melbourne, 2026

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Getty Images Alexander Zverev nach seinem Finalsieg bei den French Open 2026 in Paris

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Instagram / eric.demuth Eric Demuth, Alexander Zverev, Rafael Nadal und Freunde