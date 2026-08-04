Alexander Zverevs Geständnis über seinen Freundeskreis

Alexander Zverev (29) hat in einem ungewöhnlich offenen Gespräch mit YouTube-Star und Entertainer Knossi (40) seltene Einblicke in sein Privatleben gewährt. In der Sendung "Knossi meets" empfing der Entertainer den Tennisstar in einem Nachbau des legendären Autos aus dem Kinofilm "Zurück in die Zukunft" – und das Gespräch wurde dabei schnell persönlich. Der Weltranglisten-Zweite gab zu, dass sein Freundeskreis verschwindend klein ist: "Ich habe viele, viele bekannte Leute, die ich kenne, und ich habe aber sehr, sehr wenige Freunde. Die echten Freunde, die ich habe, kann ich an einer Hand abzählen", erklärte der diesjährige French-Open-Sieger.

Die überschaubare Anzahl an engen Vertrauten scheint Alexander dabei nicht zu stören – im Gegenteil. Entscheidend ist für ihn vor allem die Verlässlichkeit dieser Freundschaften: "Die Freunde sind halt seit über zehn Jahren da und ich weiß, dass ich sie anrufen kann", so der Tennisprofi. "Wenn ich sage, ich habe keinen einzigen Cent mehr auf dem Konto, dann helfen die mir." Zu diesem engsten Kreis gehört auch ein Kollege aus der Tenniswelt: der brasilianische Doppelspezialist Marcelo Melo. "Mein allerbester Freund ist ein brasilianischer Tennisspieler, Marcelo Melo. Bei dem weiß ich auch: Wenn er aufhört und ich ihn anrufe und er in Brasilien ist, wird er immer rangehen", schwärmte Alexander. Bei den bevorstehenden US Open tritt er übrigens selbst im Doppel an – allerdings nicht gemeinsam mit Melo, sondern im Mixed an der Seite der amerikanischen Doppelexpertin Taylor Townsend (30).

Privat ist Alexander seit Jahren mit Moderatorin Sophia Thomalla (36) liiert. Zuletzt sorgte er für Schlagzeilen, als er nach seiner Finalniederlage bei Wimbledon gegen Jannik Sinner (24) auf einer Jacht entspannte – damals ohne Sophia, dafür aber in Gesellschaft von Tennis-Legende Rafael Nadal (40). Auf dem Platz läuft es für den gebürtigen Hamburger derzeit hervorragend: Mit dem Triumph bei den French Open 2026 feierte er seinen bislang größten Grand-Slam-Erfolg.

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Getty Images Alexander Zverev, Tennisprofi

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

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Instagram / eric.demuth Eric Demuth, Alexander Zverev, Rafael Nadal und Freunde