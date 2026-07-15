Sophia fehlt: Alex Zverev relaxt nach Wimbledon auf Yacht

Nach seiner Finalniederlage bei Wimbledon gegen Jannik Sinner (24) hat Alexander Zverev (29) keine Zeit für Trübsal – der Tennisstar erholt sich stattdessen auf einer Jacht. Besonders auffällig dabei: Freundin Sophia Thomalla (36) ist nicht mit von der Partie. Fotos, die im Netz kursieren, zeigen Alexander gut gelaunt und braungebrannt an der Reling – ganz ohne seine Partnerin an seiner Seite. Stattdessen hat der 29-Jährige prominente Begleitung an Bord: Tennis-Legende Rafael Nadal (40) ist mit dabei, der als begeisterter Hobby-Skipper bekannt ist und die gemeinsame Zeit sichtlich genießt.

Ebenfalls mit auf dem edlen Gefährt: Eric Demuth, CEO und Mitgründer des Krypto-Unternehmens Bitpanda, das im Tennis als Sponsor aktiv ist, sowie weitere Profisportler aus Alexanders engstem Freundeskreis. Die Truppe posiert auf dem Schnappschuss mit freiem Oberkörper, Arm in Arm und gut gelaunt – von schlechter Stimmung nach dem verlorenen Wimbledon-Finale keine Spur. Dass Sophia bei diesem Sommer-Ausflug fehlt, fällt den Fans umso mehr auf, weil es seit Wochen auch auf den Social-Media-Kanälen des Paares ungewohnt ruhig ist. Gemeinsame Auftritte oder gegenseitige Posts blieben zuletzt aus.

Alexander hatte beim Wimbledon-Finale gegen Titelverteidiger Jannik nicht nur die Niederlage verkraften müssen. Der Hamburger war während des Endspiels auf dem Rasen des Centre Courts ausgerutscht und hatte sich dabei sein rechtes Knie überdehnt. Trotz der Verletzung spielte er das Match zu Ende und unterlag dem italienischen Weltranglistenersten in vier Sätzen. Sophia und Alexander sind seit 2022 ein Paar und zeigten sich lange regelmäßig zusammen in der Öffentlichkeit sowie auf Social Media.

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Instagram / eric.demuth Eric Demuth, Alexander Zverev, Rafael Nadal und Freunde

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub

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Getty Images Jannik Sinner und Alexander Zverev geben sich nach dem Wimbledon-Finale 2026 den Handschlag