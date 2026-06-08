Sophia Thomalla & Alex Zverev begrüßen zweiten Familienhund

Zuwachs bei Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (29) – und zwar auf vier Pfoten! Das Paar hat einen zweiten Hund in seine Familie aufgenommen und den neuen Vierbeiner stolz auf Instagram vorgestellt. Die Moderatorin teilte in ihrer Story ein Bild, das sie beim innigen Küssen des kleinen Hundes zeigt. Dazu schrieb sie: "Neues Familienmitglied ganz oben: Buba."

Für die beiden ist der neue Fellfreund eine willkommene Ergänzung im Haushalt. Denn Sophia und Alexander sind bereits erfahrene Hundeeltern. Dackel Mishka gehört schon länger zur Familie und durfte zuletzt sogar den ganz großen Moment mitfeiern: den French-Open-Sieg des Tennisspielers in Paris. Auch Buba darf sich nun also auf ein Leben an der Seite eines der erfolgreichsten Tennisspieler der Welt freuen.

Das Hundeglück der beiden hatte zuletzt einen echten Schockmoment. Alexander sprach über einen heftigen Unfall mit Dackel Mishka. Der kleine Vierbeiner sprang während der Fahrt aus einem Golfcart und verletzte sich schwer. "Der Volltrottel ist erst acht Monate alt und versteht nicht, warum er im Golfcart sitzen bleiben soll. Er war angeleint, springt aber während der Fahrt ab und bricht sich vier Knochen und beide Hüften", berichtete Alexander der Bild.

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla mit Hund Buba

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Instagram / sophiathomalla Buba, Hund von Sophia Thomalla und Alexander Zverev

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Getty Images Alexander Zverev feiert in Paris mit Mischa Zverev, Alexander Zverev Sr., Irina Zvereva und ihren drei Hunden den French-Open-Titel