Alexander Zverev gesteht: Er kann Trash-TV nicht ausstehen

Tennisstar Alexander Zverev (29) hat während eines Gesprächs in Knossis (40) DeLorean für einen amüsanten Moment gesorgt. Die beiden plauderten während einer Autofahrt über Couch-Gewohnheiten – und Knossi wollte wissen, ob Alexander mit seiner Freundin Sophia Thomalla (36) abends gemeinsam Trash-TV schaut. Die Antwort des Profitennisspielers fiel eindeutig aus: Nein, er kann Trash-TV schlicht nicht ausstehen. Er winkt direkt ab und macht klar, dass er mit Realityshows so gar nichts anfangen kann.

Dabei räumte Alexander ein, dass Sophia durchaus in diesem Genre zuhause ist – schließlich ist sie als Moderatorin selbst Teil davon. "Sie ist die beste Moderatorin in Deutschland, was das angeht", lobte er sie gegenüber Knossi. Doch sich das Ganze selbst anschauen kann er trotzdem kaum. Mehr als eine halbe Folge hält er eigenen Angaben zufolge nicht durch. Besonders schlimm sei es, wenn er das Trash-TV vor dem Schlafengehen konsumiere: "Wenn ich das eine halbe Stunde schaue, kann ich drei Stunden nicht schlafen, weil mich das so alles aufregt." Knossi dagegen gestand, dass er bei seiner Frau immer brav mit schauen muss.

Alexander und Sophia lernten sich über gemeinsame Freunde und Bekannte kennen – wie Sophia in der vierteiligen RTL+-Dokumentation "Zverev - Der Unvollendete" selbst mit einem Schmunzeln klarstellte: "Keine romantische Geschichte." Dass die beiden trotz ihrer unterschiedlichen Welten gut harmonieren, zeigt sich aber immer wieder – auch wenn es beim abendlichen TV-Konsum gelegentlich Kompromisse braucht.

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Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev, Tennis-Profi

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev, Februar 2026

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev mit ihrem neuen Hund

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