Daniel Radcliffes muskulöser Bodyguard stiehlt ihm die Show

Eigentlich wollten die Fans Daniel Radcliffe (36) treffen – doch bei einem Meeting vor dem Theater war es am Ende sein Bodyguard, der die Aufmerksamkeit auf sich zog. Ein Clip, der kürzlich auf Instagram auftauchte, zeigt den Schauspieler in schwarzem T-Shirt und grauen Jeans, wie er gut gelaunt Autogramme signiert und für Selfies posiert. Im Hintergrund – und bald im Mittelpunkt – steht ein durchtrainierter Mann im dunkelblauen T-Shirt, Jeans und Sonnenbrille, der das Geschehen aufmerksam im Blick behält und den Fans signalisiert, wann sie an der Reihe sind. In dem Video ist ein Textoverlay zu lesen: "Daniel Radcliffe ist cool und so... Aber können wir über den Bodyguard reden?"

Die Influencerin, die den Clip veröffentlichte, ergänzte: "Mittlerweile hat der Bodyguard seine eigene Fangemeinde." Das spiegelte sich besonders in den Kommentaren wider. "Ist der Bodyguard single? Frage für einen Freund", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Hey Daniel, kannst du ein Foto von mir und deinem Bodyguard machen? Danke, Alter." Wieder andere lobten seine professionelle Arbeitsweise: "Sein Bodyguard ist ein Profi. Er behält die gesamte Umgebung im Blick, erkennt, wenn ein Kind auf ein Foto wartet, und hilft seiner Schutzperson, sich auf gesunde Weise mit den Fans zu engagieren. Hut ab." Einige Nutzer verglichen den muskulösen Mann sogar mit dem Schauspieler Alexander Skarsgård (49).

Daniel ist seit seinem Durchbruch als Protagonist in Harry Potter im Jahr 2001 kaum aus dem Rampenlicht verschwunden. Sieben weitere Teile der Filmreihe folgten, ehe er 2011 mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" das Franchise abschloss. Seither hat er sich auf der Bühne und auf der Leinwand neu erfunden und 2024 seinen ersten Tony Award für das Musical "Merrily We Roll Along" gewonnen. Privat steht ihm seine Partnerin, die US-amerikanische Schauspielerin Erin Darke (41), zur Seite, mit der er einen Sohn hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgård, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Erin Darke und Daniel Radcliffe auf dem roten Teppich bei den Tony Awards 2026 in New York City