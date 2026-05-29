Daniel Radcliffe verabschiedet sich jetzt von Broadway-Rolle

Am Sonntag, den 24. Mai, trat Daniel Radcliffe (36) zum letzten Mal als Darsteller des Theaterstücks "Every Brilliant Thing" auf der Broadway-Bühne auf. Der Schauspieler hat die Produktion in den vergangenen Monaten zu einer der gefeiertsten Aufführungen der laufenden Saison gemacht. Die Rolle bringt ihm nun sogar eine Tony-Nominierung als bester Hauptdarsteller in einem Schauspiel ein – und das für eine Performance, die ihn anfangs eingeschüchtert hat. "Alle paar Jahre möchte ich etwas tun, das mir wirklich Angst macht", erklärte Daniel jetzt im Interview mit dem Magazin People. "Man kann in Phasen geraten, in denen man sich ein bisschen zu wohl fühlt, und etwas zu tun, wovor man Angst hat, rüttelt einen aus dieser Selbstgefälligkeit auf."

Das Stück von Duncan Macmillan thematisiert Depression und Suizid, ohne dabei bedrückend zu wirken – stattdessen lädt es das Publikum ein, Freude in kleinen Dingen zu entdecken. Besonders ist dabei die Einbeziehung der Zuschauer: Sie werden zu aktiven Mitspielern auf der Bühne. Schon rund 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn läuft Daniel durch den Zuschauerraum, spricht mit dem Publikum und wählt die Teilnehmer des Abends aus. "Jeden Abend erschaffen wir als Gemeinschaft im Theater gemeinsam dieses Stück. Und das fühlt sich wirklich besonders und einzigartig an", schwärmte der Schauspieler. Darüber hinaus berichtete er, wie die Aufführungen bei manchen Zuschauern echte Veränderungen bewirkt hätten: "Jemand sagte mir, er sei mit einem Freund ins Stück gegangen, der sehr, sehr deprimiert war, und es habe diese Gespräche in Gang gesetzt."

Vor drei Monaten machte Daniel auch in der US-Talkshow "The View" mit einem sehr privaten Thema Schlagzeilen: Seine Zukunftspläne für seinen kleinen Sohn. Der Schauspieler stellte klar, dass er seinen Nachwuchs am liebsten gar nicht vor der Kamera sehen will. "Ich hätte lieber, dass er es nicht macht", sagte Daniel. Gleichzeitig räumte er ein, dass sein Kind durch zwei schauspielende Eltern natürlich mitbekommt, wie sehr sie für ihren Job brennen: "Das ist die Sache, ich und Erin sind beide Schauspieler, er wird sehen, wie leidenschaftlich wir sind und wie sehr wir unsere Jobs lieben."

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.

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Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024