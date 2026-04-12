Daniel Radcliffe über frühere Drogen- und Alkoholprobleme

Daniel Radcliffe (36) steht derzeit mit seinem Broadway-Stück "Every Brilliant Thing" am Hudson Theatre in New York auf der Bühne – und hat dabei offen über eine schwierige Phase in seinem Leben gesprochen. Der 36-jährige Schauspieler, der durch seine Rolle als Zauberlehrling Harry Potter weltberühmt wurde, kämpfte in seinen späten Teenagerjahren mit einer Alkohol- und Drogenproblematik. Im Interview mit Mirror blickt Daniel ehrlich zurück: "Es gab Momente in meinen späten Teenagerjahren und frühen Zwanzigern, in denen ich wirklich traurig und wirklich verängstigt war. Ich wusste nicht, was die Zukunft für mich bereithalten würde. Ich hätte damals niemals geglaubt, dass ich jemals so glücklich sein würde, wie ich es jetzt bin – mit meiner Partnerin, meinem Sohn und meinem Leben im Allgemeinen."

Seit 2013 ist Daniel nüchtern, und sein Stück "Every Brilliant Thing" – das Themen wie Suizid und Depression behandelt – empfindet er als eine Art kathartisches Erlebnis. Fünf Zuschauer nimmt er dabei jeden Abend mit auf die Bühne, weitere rund 35 Personen werden mit Sprechkarten eingebunden. Für besondere Erinnerungen sorgen dabei prominente Gäste im Publikum. Als Daniel eines Abends jemanden für eine Rolle rekrutieren wollte, entdeckte er Patti LuPone, Susan Sarandon (79) und Jessica Laing nebeneinandersitzen. Auch Ian McKellen (86) tauchte bei einer Vorstellung auf. Unvergesslich bleibt ihm jedoch vor allem ein Moment mit Anna Wintour (76): Als er jemanden zum Abklatschen brauchte, erwischte es die Modezarin höchstpersönlich. "Das ist eine Erinnerung, die ich mit ins Grab nehmen werde", sagte er dazu.

Abseits der Bühne hat der Schauspieler sein Glück in der Familie gefunden. Seine Partnerin, die amerikanische Schauspielerin Erin Darke (41), lernte er 2012 am Filmset von "Kill Your Darlings" kennen. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn, der fast drei Jahre alt ist. Zu Hause ist Daniel ganz einfach Papa – und schaut mit seinem Nachwuchs in Dauerschleife Disneyfilme. "Gerade bin ich für ihn einfach sein Dad, und er hat keine Ahnung, was ich beruflich mache", erzählt er. Zuletzt schauten die beiden Arielle, die Meerjungfrau – die frühen Disneyfilme stehen bei den beiden aktuell hoch im Kurs. Den Namen seines Sohnes möchte Daniel bewusst nicht öffentlich machen, um ihn so lange wie möglich aus dem Rampenlicht herauszuhalten.

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

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Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024

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Getty Images Daniel Radcliffe und Erin Darke mit ihrem Sohn im Juli 2023