Für Sohn: Daniel Radcliffe gab nach 20 Jahren Rauchen auf

Daniel Radcliffe (36) hat das Rauchen aufgegeben – und das nur dank seines heute zweijährigen Sohnes. Der Harry Potter-Star, der aktuell am Broadway in dem Stück "Every Brilliant Thing" zu sehen ist, verriet in einem Interview mit dem Magazin Vulture, dass er die Zigaretten endgültig an den Nagel gehängt hat. "Ich habe 20 Jahre lang ziemlich stark geraucht und habe nie auch nur darüber nachgedacht aufzuhören", erklärte der Schauspieler. Kurz nach der Geburt seines Sohnes, den er mit seiner Freundin Erin Darke (41) teilt, habe sich das jedoch geändert. "Die aufdringlichen Gedanken an meinen eigenen Tod haben mir wirklich als Anreiz geholfen aufzuhören", gab Daniel zu.

Dem Magazin gegenüber sprach Daniel auch eine Empfehlung aus, die anderen Rauchern beim Aufhören helfen könnte. "Ich habe dieses Buch bekommen, von dem mir vor vielen, vielen Jahren schon erzählt wurde – es heißt 'Endlich Nichtraucher!' von Alan Carr." Es funktioniere vielleicht nicht für jeden so gut wie für ihn, doch ein Versuch sei es laut Daniel wert. Dass der Rauchstopp sein Leben verändert hat, bestätigte er auch gegenüber dem WSJ Magazine. Dort berichtete Daniel, dass er mittlerweile regelmäßig und hart trainiere. "Ich mache Gewichte, Zirkeltraining, Cardio. Ich sehe nicht aus wie jemand, der ein Fitnessfanatiker ist, aber ich bin ziemlich intensiv dabei", verriet er. Er fühle sich wie das Klischee eines ehemaligen Alkoholikers, der seine Sucht gegen das Fitnessstudio ausgetauscht habe.

Daniel und Erin halten ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Die beiden sind seit mehreren Jahren ein Paar und lernten sich am Set des Films "Kill Your Darlings" kennen. Den Namen ihres gemeinsamen Sohnes haben sie bislang nicht öffentlich gemacht. "Weiß mein Sohn, wer Harry Potter ist? Nein, noch nicht", sagte Daniel im Februar gegenüber der New York Times. Als kürzlich eine DVD zum Signieren auf dem Küchentisch lag, habe er seinen Sohn gefragt, wer auf dem Cover zu sehen sei – doch der Junge habe seinen Papa nicht erkannt. "Solange ich einfach nur sein Dad sein kann und er mich nicht als etwas anderes kennt, werde ich das so lange wie möglich aufrechterhalten", erklärte Daniel.

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.

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Getty Images Daniel Radcliffe und Erin Darke mit ihrem Baby

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Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, 2024