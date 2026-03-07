Daniel Radcliffe will seinen Sohn nicht vor der Kamera sehen

Daniel Radcliffe (36) spricht ganz offen über seine Pläne für die Zukunft seines kleinen Sohnes. In der US-Talkshow "The View" erzählte der Harry Potter-Star jetzt, warum er seinen zweijährigen Sprössling auf keinen Fall so früh im Rampenlicht sehen möchte. Zusammen mit seiner langjährigen Partnerin Erin Darke (41), die er 2012 am Set von "Kill Your Darlings" kennenlernte, hat Daniel seit April 2023 einen Sohn, dessen Namen das Paar bisher geheim hält. In der Show machte der Schauspieler aber klar: Eine Karriere in Hollywood soll für den Mini-Star nur unter einer ganz bestimmten Bedingung infrage kommen – und die hat nichts mit der Arbeit vor der Kamera zu tun.

Daniel erklärte zunächst, dass er seinen Sohn lieber von der Schauspielerei fernhalten würde. "Ich hätte lieber, dass er es nicht macht", antwortete er auf die Frage, ob sein Kind irgendwann in seine Fußstapfen treten soll. Gleichzeitig weiß der Brite, dass der Kleine durch zwei schauspielende Eltern natürlich viel mitbekommt: "Das ist die Sache, ich und Erin sind beide Schauspieler, er wird sehen, wie leidenschaftlich wir sind und wie sehr wir unsere Jobs lieben." Eine Ausnahme hätte der TV-Star aber: "Wenn er hinter der Kamera landen würde, würde ich das lieben, das fände ich richtig gut." Der Druck auf Schauspieler, das eigene Selbstwertgefühl so stark an Karriere und Außenwirkung zu knüpfen, sei ihm einfach zu groß. Schon in einem Interview mit The Wall Street Journal betonte Daniel, wie wichtig ihm die mentale Gesundheit seines Kindes ist und dass sein Sohn seinen Wert nicht aus Berühmtheit ziehen soll.

Der Hollywoodstar blickt dabei auch auf seine eigene Vergangenheit zurück. Daniel wuchs am Set der "Harry Potter"-Reihe auf und wurde schon als Kind weltweit berühmt. Im Gespräch mit dem Magazin WSJ erklärte er, dass sein Weg zwar gut verlaufen sei, dahinter aber viel Arbeit stecke – auch bei Kolleginnen und Kollegen wie Rupert Grint (37) und Emma Watson (35). "Ja, es kann alles gut gehen, aber wir haben wirklich hart an uns gearbeitet, damit es gut wird", stellte er klar. Privat halten Daniel und Erin ihren Sohn bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen nur selten Einblicke in ihr Familienleben. Statt großer Red-Carpet-Auftritte konzentriert sich das Paar auf den Alltag zu dritt, während Daniel aktuell an Projekten wie der Serie "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" und dem Broadway-Stück "Every Brilliant Thing" arbeitet.

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, 2024

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009