Daniel Radcliffes Sohn verzaubert mit einzigartigem Akzent

Daniel Radcliffe (36) hat bei der Veranstaltung "Meet The Nominees" der Tony Awards in New York von seinem dreijährigen Sohn geschwärmt – und dabei verraten, dass der Kleine ihn täglich mit kleinen Momenten begeistert. Der Schauspieler ist für seine Hauptrolle im Broadway-Stück "Every Brilliant Thing" für den Tony als "Bester Hauptdarsteller" nominiert. In dem Stück sammelt der Protagonist eine Liste mit positiven Dingen des Lebens – und Daniel hat gegenüber E! News erklärt, wie sein Sohn diese persönliche Liste prägt: "Meine Liste der brillanten Dinge besteht gerade ausschließlich aus Dingen, die mein Sohn sagt oder tut."

Besonders hoch auf dieser Liste steht der ungewöhnliche Akzent seines Kindes. "Der seltsame Akzent meines Sohnes ist, würde ich sagen, etwas Geniales, weil er offensichtlich zwischen mir, dem Englischen, und dem Rest seiner Umgebung, also dem Amerikanischen, hin- und hergerissen ist", erklärte er und schwärmte: "Er hat einfach diese tolle, merkwürdige kleine Stimme. Man kann nie vorhersagen, wie er ein Wort aussprechen wird. Das ist wirklich ziemlich großartig."

Privat hält Daniel sein Familienleben mit seiner Partnerin Erin Darke (41) und ihrem Sohn größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Umso bemerkenswerter sind die seltenen Einblicke, die der Filmstar nun gibt. Der gebürtige Brite ist seit seinem Durchbruch als Titelheld der Harry Potter-Reihe weltweit berühmt, zeigt sich abseits großer Franchises aber gerne auf Theaterbühnen und in kleineren Filmprojekten. Mit Erin ist Daniel seit vielen Jahren liiert, die beiden lernten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen; 2023 kam ihr Sohn zur Welt.

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

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Getty Images Daniel Radcliffe und Erin Darke mit ihrem Baby

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Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024