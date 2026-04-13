Daniel Radcliffe sendet neuem Potter-Darsteller liebe Worte

Ganz in der Tradition der Zauberschule Hogwarts hat Daniel Radcliffe (36) seinem Nachfolger Dominic McLaughlin, der in der kommenden HBO-Serie die Rolle des Harry Potter übernimmt, einen Brief geschrieben. In der US-amerikanischen Sendung "Good Morning America" berichtete der 36-Jährige jetzt von diesem besonderen Austausch. "Ich wollte ihm nur schreiben: 'Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit, sogar eine noch bessere als ich – ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere!'", erklärte Daniel. Und Dominic meldete sich offenbar zurück: Laut dem Schauspieler habe sein Nachfolger ihm eine sehr nette Antwort geschickt.

Dass ihm der neue Cast am Herzen liegt, machte Daniel in der Sendung ebenfalls deutlich: "Ich sehe diese Bilder von ihm und den anderen Kindern und will sie einfach nur umarmen. Sie sehen einfach so jung aus." Weiter sagt er: "Ich schaue sie mir an und denke: 'Es ist verrückt, dass ich das auch gemacht habe.'" Dabei betonte er, kein Gespenst im Leben dieser Kinder sein zu wollen. Die Dreharbeiten zur neuen Serie laufen bereits, und Fans können sich Weihnachten 2026 als Starttermin im Kalender markieren. Die Serie soll dabei pro Staffel eines der Bücher von Autorin J.K. Rowling (60) erzählen.

Daniel selbst verkörperte Harry Potter von 2001 bis 2011 in insgesamt acht Kinofilmen – eine Rolle, die ihn weltweit berühmt machte und ihn von Kindheit an begleitete. Er weiß daher aus erster Hand, welche Herausforderungen eine solch öffentlichkeitswirksame Rolle mit sich bringen kann. Er hat in Interviews immer wieder betont, wie prägend die gemeinsame Zeit mit seinen Co-Stars am Set für ihn persönlich war und wie eng die Bande innerhalb des Filmcasts wurden. Dass der ehemalige Kinderstar nun aus der Ferne ein paar aufmunternde Zeilen an den neuen Hauptdarsteller schickt, zeigt, dass Dominic – dem diese intensive Zeit noch bevorsteht – schon jetzt Unterstützung von seinem berühmten Vorgänger bekommt.

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Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

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Getty Images Dominic McLaughlin bei der Special Screening von "Grow" in London

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall