Drei Jahre nüchtern: Dean McDermott dankt seiner Familie

Dean McDermott (59) hat einen bedeutenden Meilenstein in seinem Leben erreicht: Der Schauspieler feierte am 26. Juni drei Jahre Nüchternheit. Auf Instagram wandte er sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans und dankte all jenen, die ihn auf diesem Weg begleitet haben. "Wow! Drei Jahre", schrieb der "Ein Mountie in Chicago"-Star auf der Plattform und führt weiter aus: "Ich hätte es nicht ohne meine Familie, Freunde, Gemeinschaft, meinen Sponsor und ein 12-Schritte-Programm geschafft!" Auch seinen Kindern widmete der 59-Jährige in seinem Beitrag besondere Worte der Dankbarkeit.

In dem Video wandte Dean sich außerdem direkt an Menschen, die selbst mit Suchtproblemen kämpfen, und sprach ihnen Mut zu. "Es ist möglich", ermutigte er sie und betonte dabei: "Die Hölle hat einen Ausgang. Wenn ich es schaffen kann, kannst du es auch." Dabei beschrieb er den ersten Schritt als den entscheidenden: "Es beginnt damit, die Hand auszustrecken und um Hilfe zu bitten. Ich weiß, dass das in deinen dunkelsten Tagen wie der Mount Everest erscheint, aber streck die Hand aus, bitte um Hilfe, das ist in Ordnung." Neben der Unterstützung seiner Fans meldete sich auch sein ältester Sohn Jack in den Kommentaren zu Wort: "Glückwunsch, Papa!"

Dean, der von 2006 bis 2023 mit Tori Spelling (53), die sich nun neu erfindet, verheiratet war, ist Vater von sechs Kindern. Mit Tori hat er die Kinder Liam, Stella, Hattie, Finn und Beau, sein Sohn Jack entstammt seiner ersten Ehe mit Mary Jo Eustace. Heute beschreibt Dean sein Leben als reich gesegnet – besonders was seine Beziehung zu seinem Nachwuchs angeht. "Ich habe eine wunderschöne Beziehung zu meinen Kindern. All den Schaden, den ich in der Vergangenheit angerichtet habe, beginne ich zu reparieren", erklärte er in seinem Beitrag. Seit Oktober 2023 ist er mit der Unternehmerin Lily Calo zusammen.

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Getty Images Dean McDermott im August 2019

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Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

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