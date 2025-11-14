Tori Spelling und Dean McDermott sind offiziell geschieden

Tori Spelling (52) und Dean McDermott (58) sind offiziell geschieden. Nachdem vor Gericht eine Einigung erzielt werden konnte, ist die fast zwei Jahrzehnte andauernde Ehe nun endgültig beendet. Die Schauspielerin, bekannt aus Beverly Hills, 90210, behält laut den von TMZ erhaltenen Gerichtsunterlagen die alleinigen Rechte an ihren Projekten, darunter das TV-Revival "BH90210" und ihr Podcast "MisSPELLING". Trotzdem bleibt das ehemalige Paar geschäftlich verbunden: Sie teilen sich weiterhin Rechte an gemeinsamen Projekten wie "Tori & Dean in Love". Für ihre fünf Kinder einigten sich die beiden auf ein gemeinsames Sorgerecht, ohne dass einer der beiden Unterhalt zahlen muss. Die 52-Jährige übernimmt jedoch noch die Kosten für das Auto ihrer Tochter Stella.

In der ausgehandelten Einigung verzichteten beide Parteien auf gegenseitigen Ehegattenunterhalt und ließen sich auf eine ungewöhnliche Aufteilung der Schulden ein. Nahezu 860.000 Euro an Steuer- und Kreditkartenschulden werden gleichmäßig zwischen Tori und Dean aufgeteilt. Trotz der Trennung scheinen die beiden Stars auf einer freundlichen Basis auseinanderzugehen, wie Insider berichten. Nach der Trennung im Juni 2023 und dem Scheidungsantrag im Frühjahr 2024 ging es in den letzten Monaten offenbar darum, Streitigkeiten friedlich auszuräumen.

Vor über einer Woche sah die Situation noch ganz anders aus. Tori hatte offiziell Unterhalt von ihrem Ex gefordert. Wie E! News berichtete, wurden entsprechende Dokumente am 3. November bei Gericht eingereicht. Die Schauspielerin forderte darin nicht nur Kinder- und Ehegattenunterhalt, sondern wollte auch, dass Dean ihre Anwaltskosten übernimmt, sofern das Gericht zustimmt. Laut den Unterlagen sollte der Unterhalt erst mit der endgültigen Scheidung verpflichtend werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Dean McDermott und Tori Spelling im Juli 2008