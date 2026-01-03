Dean McDermott betont fantastische Beziehung mit Ex Tori

Dean McDermott (59) hat sich nach der Scheidung von Tori Spelling (52) erstmals öffentlich zu ihrem Verhältnis geäußert. Bei einer Veranstaltung in Los Angeles im November berichtete der Schauspieler gegenüber Us Weekly, dass sie trotz des Endes ihrer Liebesbeziehung eine "fantastische" Verbindung bewahrt hätten. "Wir sind großartige Eltern und treten als vereinte Front auf", erklärte der 59-Jährige und stellte klar, dass der Fokus komplett auf ihren fünf gemeinsamen Kindern liege. Die jährliche Familientradition, Weihnachtsfotos mit dem Weihnachtsmann zu machen, wollen sie fortführen – auch als geschiedene Partner.

Dean sprach zudem über seine Genesung von der Sucht, die ihm geholfen habe, ein besseres Verhältnis zu allen sechs seiner Kinder zu entwickeln. Er betonte, wie sehr Ehrlichkeit und Offenheit in diesem Prozess geholfen hätten. Durch Gespräche und den Verzicht auf Kontrolle sei es ihm gelungen, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen. Er sei nun einfach da, um zuzuhören, so sein aktueller Ansatz als Vater und fügte hinzu, dass er vor allem darauf achte, nicht in alte Muster wie Aggression oder Überkontrolle zurückzufallen, wie OK! berichtet.

Tori, die bereits vor Kurzem vom harmonischen Co-Parenting mit Dean schwärmte, hatte ebenfalls betont, wie wichtig es sei, trotz der Trennung eine positive Dynamik aufrechtzuerhalten. Die beiden Künstler haben in der Vergangenheit oft zusammengearbeitet und sogar eine sechsköpfige Patchwork-Familie gemanagt. Mit Humor und Zusammenhalt meisterten sie den oft turbulenten Alltag mit fünf Kindern – ein Engagement, das sie auch nach ihrer Scheidung fortzusetzen scheinen. Besonders die Wertschätzung für ihre gemeinsame Vergangenheit und Familie scheint ihnen dabei zu helfen, als Eltern eine Einheit zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

Anzeige Anzeige

Imago Bei der FOX TCA All-Star Party: Tori Spelling und Dean McDermott im Fig House, Los Angeles, 1. Februar 2019