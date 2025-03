Tori Spelling bemüht sich, Ex nicht mehr "Schatz" zu nennen

Tori Spelling (51) sprach nun offen darüber, wie schwer es ihr fällt, sich an das Ende ihrer Beziehung mit Dean McDermott (58) zu gewöhnen. In ihrem Podcast "Misspelling" verriet die Schauspielerin, dass sie ihren Ex-Partner nach wie vor aus Gewohnheit "Schatz" nennt – ein Spitzname, den sie 20 Jahre lang verwendet hat. "Ich habe ihn nie Dean genannt, für mich war er immer 'Schatz'", gestand sie und erklärte, dass es besonders bei der Organisation rund um ihre fünf Kinder oft zu diesem Versprecher komme. "Ich denke mir dann: 'Oh, ist das okay? Ich habe ihn gerade Schatz genannt'", so die Ex-Beverly Hills, 90210-Darstellerin. Dean nehme es allerdings gelassen und zeige Verständnis.

Trotz der Trennung vor über einem Jahr arbeiten Tori und Dean weiterhin zusammen, wenn es um ihre Kinder geht. Die beiden trennten sich im Juni 2023 nach 17 Jahren Ehe, doch die Scheidung wurde erst im März 2024 eingereicht. Laut Tori sei das Co-Parenting bisher reibungslos verlaufen, was beiden wichtig sei. Allerdings gebe es auch peinliche Momente: So sei ihr der Kosename schon mehrfach in Gegenwart von Deans neuer Freundin Lily Calo herausgerutscht. "Zum Glück verstehen wir uns großartig, und sie nimmt es locker," betonte Tori.

Tori und Dean hatten sich im Jahr 2006 kennengelernt, als beide noch in anderen Beziehungen waren. Doch mit ihrer stürmischen Romanze und später der Geburt ihrer fünf Kinder – Liam (18), Stella (16), Hattie (13), Finn (12) und Beau (8) – schrieben sie ihre eigene Familiengeschichte. Trotz der Trennung scheinen sie und Dean einen Weg gefunden zu haben, respektvoll miteinander umzugehen – ein Zeichen dafür, dass Liebe auch nach einer Ehe in anderer Form weiter bestehen kann.

Instagram / imdeanmcdermott Dean McDermott und seine Partnerin Lily Calo, 2024

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

