Beste Freunde: Tori Spelling schwärmt von Co-Parenting

Tori Spelling (52) hat beim iHeartRadio Jingle Ball offen über ihre ungewöhnlich harmonische Co-Parenting-Situation mit Ex-Mann Dean McDermott (59) gesprochen. Trotz der laufenden Scheidung schaffen es die beiden Schauspieler, ihr Familienleben entspannt und liebevoll zu gestalten. "Wir machen Familienessen, wir machen alles zusammen – es ist wirklich gut für die Kinder", erzählte sie und betonte, wie leicht und positiv der Prozess verlaufe. Die TV-Darstellerin zeigte sich überrascht, da sie oft von chaotischen Trennungsdramen gehört hatte. Sie fügte hinzu: "Am Ende des Tages haben wir unsere Kinder geschaffen, weil wir uns so sehr geliebt haben."

Parallel zeichnen neu eingereichte Gerichtsdokumente ein klares Bild der finanziellen Altlasten, die Tori und Dean noch begleiten. Laut Fox News Digital belaufen sich ihre ausstehenden Steuerschulden auf rund 1,2 Millionen Dollar [ca. eine Million Euro] beim US-Fiskus, zusätzlich sollen mehr als 500.000 Dollar [ca. 429.000 Euro] an den California Franchise Tax Board fällig sein. Der Endbeschluss sieht vor, dass diese Summen hälftig geteilt werden. Weitere Posten umfassen etwa 37.000 Dollar [ca. 31.710 Euro] aus einem American-Express-Inkassofall sowie eine Restschuld bei der City National Bank. Individuell trägt Tori laut Dokumenten unter anderem 288.000 Dollar [247.000 Euro] gegenüber einer privaten Person, 69.000 Dollar [ca. 59.000 Euro] an eine weitere Partei und 10.228 Dollar [ca. 8.765 Euro] an nicht versicherte Behandlungskosten. Dean wiederum muss einen Studentenkredit von 22.000 Dollar [ca. 19.000 Euro] und eigene Arztrechnungen in Höhe von 20.609 Dollar [ca. 17.662 Euro] begleichen.

Vor wenigen Wochen wurde die Scheidung zwischen Tori und Dean offiziell vollzogen. Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, die unter anderem TMZ vorlagen, behielt die Schauspielerin ihre Rechte an eigenen Projekten wie dem TV-Revival "BH90210" und ihrem Podcast "MisSPELLING". Gemeinsame geschäftliche Unternehmungen bleiben allerdings auch nach dem Ehe-Aus bestehen. So teilen sich die beiden weiterhin die Rechte an ihrem Reality-Format "Tori & Dean in Love". Für ihre fünf Kinder einigten sie sich auf ein gemeinsames Sorgerecht, Unterhaltszahlungen gibt es keine. Lediglich die Kosten für das Auto ihrer Tochter Stella übernahm Tori weiterhin.

Imago Bei der Stand for Kids Gala in Los Angeles: Tori Spelling und Dean McDermott

Imago Bei der FOX TCA All-Star Party: Tori Spelling und Dean McDermott im Fig House, Los Angeles, 1. Februar 2019

Imago Tori Spelling und Dean McDermott bei WE tvs "Real Love: Relationship Reality" im Paley Center for Media in Beverly Hills