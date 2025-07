Scheidung als Auslöser: Tori Spelling mied lange den Herd

Tori Spelling (52) hat enthüllt, dass es nach ihrer Trennung von Dean McDermott (58) zu einer bemerkenswerten Veränderung in ihrem Alltag kam: Die Schauspielerin mied den Herd ganze zwei Jahre lang. In ihrem Podcast "MisSPELLING" sprach sie anlässlich des 4. Juli offen über ihre Kochpause, die sie als "notwendige Auszeit" bezeichnete. Der Grund: Küche und Kochen hatten für das ehemalige Paar eine besondere Bedeutung – allerdings oft nicht im positiven Sinne. Dean, der gelernter Koch ist, und Tori gerieten dort regelmäßig aneinander. Die Scheidung im März 2024 besiegelte das Ende ihrer 18-jährigen Ehe.

Die fünfköpfige Familie um Tori, die die Kinder Liam, Stella, Hattie, Finn und Beau gemeinsam mit Dean großzieht, lebte in dieser Zeit größtenteils von Fertiggerichten oder Lieferdiensten. Das sei zwar praktisch gewesen, aber keine langfristige Lösung, wie die Beverly Hills, 90210-Darstellerin erklärte. Sie beschrieb in ihrem Podcast, wie Streitpunkte in der Küche, beispielsweise die Wahl des Kochgeschirrs und der richtigen Methoden, häufig Diskussionen auslösten. "Ich bin eher die chaotische Hobbyköchin. Wenn es nicht ein bisschen dreckig wird, kommt es nicht von Herzen", erzählte sie. Rückblickend glaubt Tori, dass vielleicht der letzte heftige Streit in der Küche für sie eine tiefe emotionale Verbindung mit diesem Ort hinterlassen hat.

Trotz der emotionalen Belastung betonte die Reality-TV-Darstellerin, dass sich ihr Verhältnis zu Dean mittlerweile sehr entspannt habe. Zuletzt ehrte Tori ihn sogar in einem Instagram-Post anlässlich des Vatertags als "tollen Co-Elternteil". Was das Kochen betrifft, wagt sich die Schauspielerin inzwischen wieder an den Herd und entdeckt ihre Liebe zu selbstgemachten Mahlzeiten langsam neu. In der Öffentlichkeit sprach sie immer wieder über die Herausforderungen und die schönen Seiten des Familienlebens, was sie für viele Fans nahbar macht. Die Trennung scheint für Tori auch ein Schritt in Richtung persönlicher Weiterentwicklung gewesen zu sein.

Getty Images Tori Spelling im Juni 2022

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im November 2019

Getty Images Tori Spelling, 2024