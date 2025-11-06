Tori Spelling fordert Unterhalt kurz vor Scheidungsfinale

Tori Spelling (52) hat offiziell Unterhalt von ihrem Ex-Partner Dean McDermott (58) eingefordert. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die am 3. November von ihrem Anwalt bei Gericht eingereicht wurden, bittet die Schauspielerin um Kinder- und Ehegattenunterhalt. Darüber hinaus soll Dean laut E! News auch die Anwaltskosten übernehmen, sofern das Gericht dem zustimmt. Das ehemalige Paar, das sich 2023 getrennt hatte, steht aktuell kurz vor dem Abschluss der Scheidung.

Tori, bekannt aus ihrem Podcast "MisSpelling", und Dean, der unter anderem aus dem Horrorfilm "Slasher" bekannt ist, waren 17 Jahre lang verheiratet und haben fünf gemeinsame Kinder. Die neuen Forderungen kommen, während die endgültige Scheidungsentscheidung unmittelbar bevorsteht. Laut den Gerichtsdokumenten soll der Unterhalt erst mit der endgültigen Auflösung der Ehezahlung verpflichtend werden, sofern der Richter den Antrag bewilligt.

Tori und Dean hatten ihre Beziehung oft in der Öffentlichkeit präsentiert, darunter auch in Reality-TV-Formaten, die Einblicke in ihr turbulentes Familienleben boten. Dean hat aus einer früheren Beziehung einen weiteren Sohn, insgesamt sind sie Eltern von sechs Kindern. In den letzten Jahren gab es immer wieder Berichte über finanzielle Schwierigkeiten und Eheprobleme des Paares, was dazu führte, dass das Ende ihrer Ehe 2023 schließlich öffentlich bekannt wurde. Tori, deren Vater der legendäre TV-Produzent Aaron Spelling (†83) war, hat in Interviews oft darüber gesprochen, wie sehr sie es genießt, Mutter zu sein, auch wenn dies nicht immer leicht mit ihrer Karriere zu vereinbaren war.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei einer Filmpremiere, November 2015

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin