"Power-Ära": Tori Spelling erfindet sich nach Trennung neu

Tori Spelling (52) zeigt sich nach ihrer Scheidung von Dean McDermott (59) als selbstbewusster Single und hat andere Prioritäten als die Partnersuche. Die 52-Jährige verriet bei den iHeartRadio Music Awards Ende März gegenüber People, dass sie derzeit "nicht an Dating denkt". Stattdessen konzentriere sie sich voll und ganz auf ihre berufliche Zukunft und persönliche Weiterentwicklung. "Ich bin in meiner Power-Ära und baue mich wieder auf, erfinde mich neu und bringe alles auf die nächste Ebene", erklärte die Schauspielerin. Sie wolle jetzt ihr zweites Kapitel beginnen und verschiedene Unternehmen aufbauen, um ihr eigenes Imperium zu erschaffen. "Ich kann später daten. Das kann immer noch kommen", fügte Tori hinzu.

Stattdessen richtet sie den Blick auf neue Projekte: "Ich habe so viele Unternehmen, die ich aufbauen will, mein Imperium, und ich kann später daten. Das kann immer noch kommen." Mit Ex-Mann Dean laufe es trotz Trennung harmonisch. Die beiden seien "großartig im Co-Parenting". "Wir sind eine Familie. Es ist nur eine andere Version einer Familie, und wir werden immer Familie sein. Es ist wirklich großartig für die Kinder. Wir sind die Glücklichen. Wir haben gute Ex-Partner", erklärte sie. Tori und Dean haben fünf gemeinsame Kinder: Liam, Stella, Hattie, Finn und Beau.

Privat stand Tori zuletzt auch aus einem anderen Grund im Fokus: Erst vor wenigen Tagen war sie mit vier ihrer Kinder und drei weiteren Jugendlichen in Kalifornien in einen Autounfall verwickelt worden. Alle Beteiligten wurden nach dem Crash zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht und wegen Prellungen, Schnitten, Schürfwunden und Gehirnerschütterungen behandelt. Die Polizei stellte keine Straftat fest, es gab keine Festnahmen. Nach dem Schreckmoment konzentriert sich Tori nun offenbar umso stärker auf ihre Familie und ihren Neubeginn. Die Schauspielerin betont, dass sie und Dean sich trotz Trennung als "Glückliche" sehen, weil sie gute Ex-Partner füreinander seien und gemeinsam Verantwortung für ihre Kinder übernehmen.

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Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

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Imago Bei der FOX TCA All-Star Party: Tori Spelling und Dean McDermott im Fig House, Los Angeles, 1. Februar 2019

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Getty Images Tori Spelling posiert mit vier ihrer Kinder, 2023