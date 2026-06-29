Ehrliche Bikini-Fotos: Vanessa Blumhagen löst Debatte aus

Mit einem Post hat Vanessa Blumhagen (48) auf Instagram eine hitzige Debatte entfacht. Die TV-Moderatorin teilte unbearbeitete Bilder von sich im Bikini – und schrieb dazu eine ehrliche Botschaft über Körperwahrnehmung und die oft geschönte Realität in sozialen Netzwerken. "Geben wir es doch zu: Wir alle versuchen auf Social Media, unsere beste Seite zu zeigen. Gutes Licht, bisschen den Bauch einziehen, vorteilhafte Pose: So wie wir uns am liebsten sehen – das zeigen wir der Welt", erklärte sie ihren Followern. Den Nahaufnahmen stellte sie die Bildunterschrift "Die Realität" voran. In dem Beitrag spricht Vanessa offen über körperliche Veränderungen, die sie an sich wahrnimmt: Dehnungsstreifen an den Oberschenkeln, eine Narbe am Bauch von Spritzen, die sie sich lange selbst verabreichen musste, sowie Flecken an den Beinen, die auf ihre Mastozytose-Erkrankung zurückgehen.

"Und ja, all das stört mich. Mal mehr, mal weniger. Aber das bin halt auch ich", schreibt die Moderatorin. Während viele Follower ihren ehrlichen Umgang mit dem Thema lobend kommentieren, fällt die Reaktion insgesamt sehr gemischt aus. Einige Nutzer werfen ihr vor, aus Kleinigkeiten ein großes Problem zu machen – oder schlicht nach Komplimenten zu fischen. "Genau diese Postings sind es, die junge Mädchen und auch Frauen in tiefe Krisen stürzen. Ich finde es unverantwortlich, daraus ein Riesenproblem zu machen, wo keines ist", schreibt etwa eine Userin. Auch andere schlagen in dieselbe Kerbe: "Du hast eine Figur, die sich hier viele (insbesondere Hashimoto-Patientinnen) nur erträumen können", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Vanessa hatte erst vor Kurzem auf Instagram über ihre Gesundheitsgeschichte gesprochen. Die Moderatorin, die unter der Schilddrüsenerkrankung Hashimoto leidet, hatte berichtet, innerhalb eines Jahres acht Kilogramm abgenommen zu haben – und das trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen. "Zuerst habe ich mich aus einer toxischen Beziehung gelöst. Was zeigt, dass Stress gerade bei Hashimoto und uns Frauen einen großen Einfluss auf die Hormone, das Wohlbefinden und das Gewicht haben kann", schrieb sie unter anderem zu ihrem Beitrag.

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Instagram / vanessa_blumhagen Vanessa Blumhagen, Juni 2026

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Instagram / vanessa_blumhagen Vanessa Blumhagen, TV-Star

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Instagram / vanessa_blumhagen Vanessa Blumhagen, TV-Bekanntheit

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