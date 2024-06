Selten: Vanessa Blumhagen teilt Hochzeitsbild mit Ehemann!

Vanessa Blumhagens (46) Gesicht ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Die bekannte Promi-Expertin hält die Zuschauer des "Sat.1 Frühstücksfernsehen" über jegliche Nachrichten aus dem Leben der Stars und Sternchen auf dem neuesten Stand. Das gilt allerdings nicht für ihr Privatleben. Doch nun macht die Moderatorin eine Ausnahme! Anlässlich ihres dritten Hochzeitstags teilt Vanessa ein Foto von sich und ihrem Ehemann auf Instagram und versieht den Beitrag mit dem Hochzeitsdatum. Am 12.06.2021 ging die 46-Jährige den Bund der Ehe ein. In ihrer Story schreibt sie: "Für immer und Dich" und spielt dabei auf einen Song von Rio Reiser an.

Unter dem Beitrag findet sich prompt ein weiteres Promi-Gesicht wieder, das Vanessa zum Hochzeitstag gratuliert: TV-Kollegin Marlene Lufen (53). Sie schreibt: "So ein wunderschöner Tag und ein traumhaft schönes Paar! Ich denke sehr gerne daran zurück, liebe Vanessa." Und auch andere Fans lassen es sich nicht nehmen und gratulieren ihr zu diesem ganz besonderen Tag. "Ein sehr schönes Foto! Ihr Süßen! Alles Gute zum Hochzeitstag" oder "So schön! Ein herzlicher Kuss" lauten nur zwei von vielen weiteren beglückwünschenden Kommentaren. Wer genau ihr Mr. Right ist, behält Vanessa allerdings für sich.

Vanessa steht schon seit über zehn Jahren als Society-Expertin für Sat.1 vor der Kamera. Ihre journalistische Laufbahn begann allerdings schon ein paar Jährchen früher. Bereits 2007 arbeitete sie als freie Journalistin und brachte sechs Jahre später ihr erstes Sachbuch über ihre Hashimoto-Thyreoiditis heraus. Ein Jahr später folgte das zweite Buch. 2013 trat sie dann in die Fußstapfen von Sybille Weischenberg und ist seitdem Teil der beliebten Frühstücksshow.

Vanessa Blumhagen, Society-Expertin

Vanessa Blumhagen, Moderatorin

