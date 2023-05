Zwei Jahre tot: Vanessa Blumhagen gedenkt Jan Hahn (†47)

Vanessa Blumhagen (45) trauert noch heute um ihren Kollegen. Die Moderatorin hatte viele Jahre Seite an Seite mit Jan Hahn (✝47) gearbeitet. Gemeinsam standen sie nahezu täglich für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" vor der Kamera. Vor zwei Jahren folgte dann die schockierende Nachricht: Der gebürtige Leipziger ist verstorben, nachdem er mehrere Monate gegen eine Krebserkrankung gekämpft hatte. Anlässlich Jans zweiten Todestages widmet Vanessa ihm nun liebe Worte.

"So oft erzähle ich von dir oder denke: 'Was hätte Jan dazu gesagt?'", schreibt sie auf Instagram. Vanessa lässt ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich möchte dir so viel sagen. Mit dir lachen. Mich mit dir auf einen koffeinfreien Kaffee […] treffen. Und mich ärgern, dass du unser Treffen mal wieder vergessen hast." Vanessa erinnert sich zurück: "Du hast mir immer so geduldig zugehört. Und Tipps gegeben. Und immer nachgefragt, wie's mir geht. Und egal, wie doof alles war, wir haben immer gelacht." Ihr emotionales Posting schließt sie mit den Worten: "Ach, Jan. Du fehlst. Immer. Und immer mehr."

Für viele Fans kam der Tod des Moderators sehr überraschend, doch Jan litt laut t-online schon länger an einer Krebserkrankung. Der dreifache Vater soll über ein Jahr gegen seine Krankheit gekämpft haben. Dass er todkrank war, hatte Jan jedoch für sich behalten und soll nur wenigen Menschen davon erzählt haben.

Instagram / janhahn_official Jan Hahn und Vanessa Blumhagen, Oktober 2019

Instagram / vanessa_blumhagen Vanessa Blumhagen, Moderatorin

Getty Images Jan Hahn, 2015

