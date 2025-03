"Zerreißt uns das Herz": Vanessa Blumhagen trauert um Hund

Vanessa Blumhagen (47), die als Society-Expertin regelmäßig bei Sat.1 zu sehen ist, hat eine traurige Nachricht mit ihren über 207.000 Followern geteilt: Ihre geliebte Hündin Enna ist gestorben. Am Mittwoch sei die französische Bulldogge "für immer eingeschlafen". In einem emotionalen Instagram-Post schrieb Vanessa: "Es zerreißt uns das Herz, aber wir sind auch wahnsinnig dankbar, für jeden Tag, den wir mit ihr verbringen durften." Sie veröffentlichte außerdem berührende Fotos von Enna, die die gemeinsamen Momente der vergangenen Jahre zeigen.

Wie Vanessa offenbart, war Enna bereits seit Monaten schwer krank. Sie und ihr Mann Jan hätten vier Monate lang um die Hündin gekämpft und versucht, ihr so viele schöne Tage wie möglich zu bereiten. Letztlich sei Enna jedoch immer erschöpfter geworden, bis klar war, dass sie gehen möchte. "Ich habe sie gehalten, als sie eingeschlafen ist", schildert die Moderatorin die letzten Momente mit ihrem geliebten Haustier. Trotz des Schmerzes schöpft Vanessa Trost aus dem Gedanken, dass Enna nun "ohne Schmerzen und glücklich" sei. Viele Fans reagierten auf den Post mit Beileidsbekundungen und wünschten ihr und Jan viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Die Moderatorin teilte in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Privatleben und ihre innige Beziehung zu Enna. Die Hündin spielte eine zentrale Rolle im Alltag von Vanessa und Jan, was auch auf den veröffentlichten Fotos deutlich wird. Ob kuschelnd auf dem Sofa, bei gemeinsamen Spaziergängen oder als verspielter Welpe in der Küche – Enna war mehr als nur ein Haustier. Vanessa, die im Netz zuletzt wegen vermeintlicher Beauty-Eingriffe kritisiert worden war, schrieb in ihrem Post, wie sehr die Bulldogge ihr beigebracht habe, "den Moment zu genießen". Umso größer ist nun die Lücke, die das Familienmitglied im Leben der sympathischen TV-Persönlichkeit hinterlässt.

Instagram / vanessa_blumhagen Vanessa Blumhagen, Moderatorin

Getty Images Vanessa Blumhagen, Moderatorin