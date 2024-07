Hat Vanessa Blumhagen Beauty-Eingriffe vornehmen lassen?

Vanessa Blumhagen (46) steht seit Jahren als "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin vor der Kamera und präsentiert sich dabei von ihrer besten Seite. Hat sie, was ihre Schönheit anbelangt, also schon mal nachgeholfen? "Ich muss alle enttäuschen: Meine einzige Schönheits-OP bisher war eine Augenlaser-Behandlung, Minus neun Dioptrien, im Jahr 2004", schreibt Vanessa zu einem Beitrag auf Instagram, auf dem sie sich ungeschminkt präsentiert und fügt hinzu: "Was man auf dem Foto sieht: Mein Gesicht nach meiner Abendroutine."

Damit bezieht sich Vanessa auf negative Kommentare mancher Follower, die ihr vorwerfen, schon ziemlich viel an sich verändert zu haben. "Gebotoxte Stirn, gemachte Brüste… Was mir nicht schon alles nachgesagt wurde. Meistens komischerweise von Frauen", ärgert sich die 46-Jährige. Dass sie auch ohne Beauty-Eingriffe noch so jung aussehe, sei auf ihre Abendroutine mit der Behandlung eines Gua-Sha-Steins zurückzuführen. "Dazu eine nährstoffreiche Ernährung, guter Schlaf, Mikronährstoffe wie Vitamin C, dazu Kollagen, Astaxanthin. Und reichhaltige, giftfreie Pflege. Das Wichtigste: Lebensfreude! Macht Lachfältchen, aber auch glücklich", ergänzt Vanessa.

Ihre Fans scheint Vanessa mit ihrem ehrlichen Selfie zu überzeugen. "Einfach von Natur aus schön", schreibt eine Person in der Kommentarspalte. Einen muss die Moderatorin nicht mehr von sich überzeugen: ihren Ehemann. Mit ihm feierte Vanessa kürzlich ihren dritten Hochzeitstag und teilte dazu zuckersüße Aufnahmen im Netz. Auf einem Foto küssen sich die beiden ganz romantisch. Dazu schrieb sie: "12.06.2021."

Vanessa Blumhagen, Moderatorin

Vanessa Blumhagen, Moderatorin

