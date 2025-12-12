"Dicke Dame"-Eklat: Vanessa Blumhagen beleidigt Ordnungsamt

Vanessa Blumhagen (48) hat Streit mit dem Ordnungsamt. Die Promi-Expertin machte ihrem Ärger nun in ihrer Instagram-Story Luft. Darin zeigte sie zwei Beamte, die Knöllchen verteilten, und meckerte darüber, dass sie Autofahrer anschwärzten, die falsch geparkt hatten. Laut der TV-Bekanntheit sei dies völlig unbegründet, da das Falschparken dafür sorge, dass mehr Autos auf die Straße passen würden. Nach einer Konfrontation schimpfte sie: "Die eine dicke Dame da vorne hat auf Nachfrage gesagt, das wäre auf Anordnung von was weiß ich. Bundesamt. Innenamt. Was auch immer."

Die Äußerung löste Entsetzen aus, insbesondere da die Moderatorin selbst immer wieder von ihrem Kampf gegen Gewichtszunahme aufgrund ihrer Hashimoto-Erkrankung berichtet hat. Fans vermuteten sogar einst, dass sich Vanessa Beauty-Eingriffen unterzogen haben könnte. Doch gegen diese Spekulationen wehrte sie sich entschieden auf Social Media. "Ich muss alle enttäuschen: Meine einzige Schönheits-OP bisher war eine Augenlaser-Behandlung, minus neun Dioptrien, im Jahr 2004", stellte sie klar.

Erst kürzlich sorgte ein anderer Post der Moderatorin für Diskussionen. Nach einem Urlaub auf Sizilien posierte sie in einer neuen Jeans und freute sich: "Wann ist die Laune nach einem Urlaub gut? Wenn man zwei neue Löcher in den Gürtel machen muss und die mitgebrachte Jeans 'ne Größe 25 ist." Einige Follower waren davon nicht begeistert und warfen ihr vor, zu lasch mit dem Thema Abnehmen umzugehen. "Jetzt geht's wieder nur um die weibliche Optimierung", kritisierte ein User.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Blumhagen, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Blumhagen beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_blumhagen Vanessa Blumhagen, TV-Star

Anzeige